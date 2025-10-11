Gwen Stefani y No Doubt Regresan Con Todo al Sphere de Las Vegas en 2026

No Doubt ofrecerá seis presentaciones en Las Vegas, Nevada, el próximo 2026. La emblemática banda liderada por Gwen Stefani ha confirmado una residencia especial en The Sphere, el icónico escenario que también marcó el regreso de otra banda legendaria: Backstreet Boys. Los conciertos de No Doubt en Las Vegas son los primeros que ofrece la banda de manera consecutiva en casi 14 años. Aquí te contamos cuántos shows hay confirmados y cuándo son las fechas.

En 2012, Gwen Stefani y No Doubt cerraron una etapa clave con su álbum Push and Shove y una residencia de siete noches en el Gibson Amphitheatre de Los Ángeles, conocida como la Seven Night Stand. Allí interpretaron clásicos como Don’t Speak y Just a Girl, junto con nuevos temas como Settle Down.

Tras aquellos shows, la banda entró en un receso indefinido, mientras Stefani retomó su carrera solista y su papel en The Voice. No Doubt no volvió a los escenarios hasta su reunión en Coachella 2024, preludio inesperado de su residencia en The Sphere, de Las Vegas, que sucederá en el primer semestre de 2026.

No Doubt encenderá The Sphere de Las Vegas en 2026: shows confirmados

No Doubt vuelve por todo lo alto. Este viernes 10 de octubre, la banda de Anaheim, California, liderada por Gwen Stefani, anunció seis presentaciones como parte de su residencia titulada No Doubt Live at Sphere, que realizarán en Las Vegas, venue ubicado justo a un lado de hotel Venetian. Con este anuncio, la intérprete de 56 años se convertirá en la primera mujer en encabezar una residencia en este escenario.

El retorno musical de No Doubt se produce luego de una serie de apariciones ocasionales en festivales y eventos benéficos (como Coachella 2024 y el concierto FireAid 2025).

No Doubt en The Sphere: fechas confirmadas

La residencia de No Doubt llega justo en el 30 aniversario del álbum Tragic Kingdom (1995), que catapultó a la banda al éxito internacional. Los seis conciertos que se llevarán a cabo en Las Vegas en 2026 ocurrirán en las siguientes fechas:

6 de mayo de 2026

8 de mayo de 2026

9 de mayo de 2026

13 de mayo de 2026

15 de mayo de 2026

16 de mayo de 2026

La preventa de accesos comenzará el 15 de octubre de 2025, para suscriptores o fans registrados; mientras que la venta general de boletos abrirá el 17 de octubre de 2025.

No Doubt enciende Las Vegas

El gran regreso de No Doubt incluye toda una estrategia comercial que ofrece en paquetes de viaje que incluyen la entrada al show y noches de hotel, en The Venetian Resort Las Vegas; algunos invitan al público a ser parte de ciertas experiencias, en las que no estarán presentes los integrantes de la banda.

The Sphere es un recinto de tecnología avanzada con capacidad para espectáculos inmersivos, que combinan sonido, imagen y diseño visual. Este venue está redefiniendo el futuro del entretenimiento en vivo, permitiendo a los artistas, creadores y tecnólogos más destacados crear experiencias extraordinarias que llevan la narrativa a un nuevo nivel y transportan al público a lugares tanto reales como imaginarios.