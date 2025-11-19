Paul Anka Sorprende con Tributo a Juan Gabriel en el Auditorio Nacional, Qué Canción Interpretó

El cantautor canadiense Paul Anka llegó al Auditorio Nacional este martes 18 de noviembre como parte de su show A Man And His Music. El intérprete de temas como Diana y Let Me Try Again presentó un set lleno de nostalgia; entre las canciones que interpretó se encontraron covers de Jean DuShon, Creedence Clearwater Revival y Nirvana, además de sus éxitos propios. Casi al inicio del show, el intérprete sorprendió al público con un tributo a Juan Gabriel. Te contamos qué canción interpretó.

En 1996, Paul Anka invitó a Juan Gabriel a formar parte de su álbum Amigos, una producción integrada con versiones en español de sus canciones. Entre los participantes estuvieron Ricky Martin, Julio Iglesias, Lucero, Mijares, José José, Myriam Hernández, José Luis Rodríguez y Juan Gabriel.

Con qué canción rindió tributo Paul Anka a Juan Gabriel

En su presentación en el Auditorio Nacional, Paul Anka interpretó 22 canciones. Su show comenzó con su éxito Diana y a lo largo del concierto cantó varios covers: For Once in My Life de Jean DuShon, Proud Mary de Creedence Clearwater Revival, Smells Like Teen Spirit de Nirvana, My Way de Claude François, Theme From New York, New York de John Kander y Whole Lotta Shakin' Goin' On de Big Maybelle.

Fue a la hora de interpretar My Home Town/Mi Pueblito que Paul Anka rindió homenaje a Juan Gabriel. Mientras cantaba: 'The music came from within my heart. How did it happen, how did it start?' se proyectaban imágenes del ídolo mexicano en la pantalla, en una se les veía abrazándose, otra mostraba a Juan Gabriel cantando con su famoso saco morado y una foto más los presentaba juntos dentro del estudio. En otra oportunidad, el cantante ofreció el micrófono al público para que coreara el tema.

Los asistentes aprovecharon el tributo de Paul Anka para grabar el momento y compartirlo en redes sociales.

Paul Anka tiene programado el lanzamiento de su próximo disco para el 13 de febrero de 2026, llevará el nombre de Inspirations of Life and Love.

