Ángela Aguilar fue duramente criticada por usuarios de redes sociales por celebrar la victoria de la selección de Argentina. Tras la controversia, Pepe Aguilar ha salido a defender a su hija y ha señalado que ella sí tiene raíces argentinas.

El domingo en que Argentina ganó la final del Mundial 2022 celebrado en Qatar, Ángela Aguilar publicó una serie de fotografías en Instagram donde se congratulaba por la victoria de la albiceleste. La cantante escribió:

No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. 25% argentina, 100% orgullosa. Hoy todos somos más celestes que el cielo.

https://www.instagram.com/p/CmUnkvTuLOC/

Por desgracia, algunos usuarios de la red social criticaron duramente la publicación de Ángela Aguilar y le reclamaron el apoyo a la selección liderada por Lionel Messi.

Pepe Aguilar aclara que su hija sí tienes sangre argentina

Al día siguiente, Pepe Aguilar intervino en la controversia para defender a su hija. El cantante hizo una transmisión en vivo a través de Instagram donde interactuó con sus seguidores.

El cantante de música regional señaló que Ángela Aguilar sí tiene raíces argentinas y que estaba en todo su derecho de celebrar el triunfo de esta selección.

“La mamá de Ángela es mitad Argentina, su abuela es 100% argentina, es de Buenos Aires“, señaló. “Pues obviamente a Ángela le da gusto cuando gana el equipo de su abuela”, añadió.

Pepe Aguilar también señaló que no le gustaba que los admiradores se comportaran de esa forma. “Para empezar si yo tengo un seguidor que si digo que me gusta un equipo de cualquier país y por eso ya no va a ser mi seguidor... por el amor de Dios, vamos ahuecando el ala”.

El intérprete de Por mujeres como tú también dijo no deseaba tener fans como los que emitieron comentarios negativos hacia su hija. “Yo quiero seguidores que les guste lo que hago, que se sientan identificados y no argüenderos”, dijo.