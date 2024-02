Pink Detiene Concierto por Fan que Entró en Labor de Parto

Vaya momento el que se vivió durante un concierto de la cantante Pink en Sidney, Australia, donde la intérprete tuvo que detener su presentación debido a que una mujer embarazada ¡entró en labor de parto!

Al darse cuenta de la condición de la mujer, Pink se detuvo y le dedicó algunas palabras. Reconoció que se percató muy tarde de la escena, pero al final felicitó a la nueva madre.

¡Oh Dios mío! ¿por qué me tomó tanto tiempo? Ves, no quieren que sea tu compañera en un concurso de preguntas. ¿Es Alicia o Alex? ¿Quién está naciendo? Siento que no deberíamos estar mirando. ¡Todos denle su privacidad!