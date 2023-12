Por Una Sandía, Eugenio Derbez Tiene Incidente de Seguridad en Aeropuerto

El actor Eugenio Derbez tuvo un incidente de seguridad en un aeropuerto de Estados Unidos por el curioso regalo que le hizo una admiradora: una sandía tallada con el rostro del también comediante.

A través de sus redes sociales, el actor detalló que los hechos ocurrieron en Nueva York, ciudad en la que una mujer identificada como Nadia Domínguez, o #LadySandía, le entregó la peculiar pieza.

¿Qué creen? Aquí en Nueva York, saliendo del evento, me encontré a una jovencita que me dio esto que dice: 'Hola, Eugenio. Mi nombre es Nadia Domínguez, tallé esta sandía con mucho cariño y respeto, y espero te logre sacar una sonrisa. Atte: #LadySandía'

El protagonista de Radical afirmó que en realidad, considera a la sandía como "una pieza de arte" por el detalle del trabajo.

Tras agradecer el gesto de la admiradora, Derbez reveló que fue detenido por el personal de seguridad del aeropuerto para revisar su equipaje, pues la sandía levantó sospechas.

Me tienen detenido, o sea, no detenido, me tienen esperando en lo que revisan mi equipaje porque me encontraron la sandía que me regaló #LadySandía