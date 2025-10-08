Premio Nobel de Literatura: Cuándo y A Qué Hora Conoceremos el Nombre del Autor Ganador en 2025

La mexicana Cristina Rivera Garza está en la lista de los favoritos para llevarse a casa el premio Nobel de Literatura 2025. La escritora tamaulipeca aparece en la lista de las casas de apuestas Gamebookers, Sportingbet y Oddspedia. Dada la relevancia de que una mexicana traiga al país el Premio Nobel de Literatura, te decimos cuándo y a qué hora conoceremos el nombre del autor ganador de 2025.

Entre los escritores favoritos también se encuentran

Enrique Vila-Matas (España)

Gerald Murnane (Australia)

Can Xue (China)

László Krasznahorkai (Hungría)

Raúl Zurita (Chile)

César Aira (Argentina)

Haruki Murakami (Japón)

Péter Nádas (Hungría)

Anne Carson (Canadá)

Thomas Pynchon (Estados Unidos)

Diamela Eltit (Chile)

Samanta Schweblin (Argentina)

Entre 1901 y 2024, el Premio Nobel de Literatura ha sido otorgado 117 veces a 121 galardonados. En 2024 la ganadora fue la escritora surcoreana Han Kang, quien fue reconocida “por su intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”.

Cuándo y a qué hora anuncian al Premio Nobel de Literatura 2025

El Premio Nobel de Literatura es otorgado anualmente por la Academia Sueca y forma parte de los cinco Premios Nobel establecidos por el testamento de Alfred Nobel en 1895. Como sucede cada año, este 2025 el premio se entregará a quien haya producido "la obra más destacada en una dirección idealista" en el campo de la literatura.

El nombre del ganador se anunciará el 9 de octubre a las 13:00 CEST; es decir, a las 5:00 a.m. de este jueves (hora de la Ciudad de México).

¿Quién Es Cristina Rivera Garza?

La escritora mexicana Cristina Rivera Garza nació el 1 de octubre de 1964 en Matamoros, Tamaulipas, cursó la Licenciatura de Sociología en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde ha impartido clases.

Ha recibido múltiples distinciones a lo largo de su carrera, entre ellas el Premio Xavier Villaurrutia, el Premio Mazatlán de Literatura, el Premio José Donoso, el Premio Roger Caillois y el Premio Shirley Jackson.

En 2024 ganó el Premio Pulitzer, acción que marcó un hito para la literatura mexicana y abrió la puerta para una posible consagración de llevarse el Nobel.

En sus temas combina la narrativa, la historia y la poesía. Aborda temas como la migración, la violencia de género, la identidad, la salud mental y los feminicidios.

La autora de la novela Nadie me verá llorar (1999), también escribió El invencible verano de Liliana (2021), La cresta de Ilión (2002), La muerte me da (2007), Había mucha neblina o humo o no sé qué (2016), Allí te comerán las turicatas (2013), entre otros.

