Amputan Pierna a Jamie Spears, Padre de Britney Spears

Jamie Spears, padre de la cantante Britney Spears, sufrió la amputación de una pierna el mes pasado, de acuerdo con información del portal TMZ.

La información fue confirmada por una fuente cercana a Jamie Spears, quien afirmó que el padre de la famosa se sometió a una cirugía de "reemplazo de rodilla", pero sufrió una grave infección, por lo que no hubo más remedio que amputar la extremidad, luego de que médicos realizaron cinco cirugías para evitar llegar a esta situación.

La confirmación de la amputación llegó un par de meses después de que trascendió que Jamie había estado delicado de salud, pues se dice que ha tenido otras dolencias, además que atraviesa un momento complicado, luego de las múltiples críticas recibidas por la forma en que manejó la tutela legal de su hija, Britney.

Esta no es la primera vez que el padre de la cantante atraviesa por una crisis de salud, incluso fue enviado a rehabilitación por su lucha contra el alcoholismo, y al salir, permaneció bajo el cuidado de su otra hija, Jamie Lynn.

También en 2018 sufrió una ruptura de colon, situación por la que Britney Spears se se vio obligada a interrumpir una residencia que realizaba en Las Vegas.

De acuerdo con TMZ, fuentes cercanas a Britney Spears afirmaron que la famosa ha expresado que extraña a su padre, e incluso ha considerado enviarle dinero. Del otro lado, se habla que Jamie está abierto a una reconciliación con su hija.

Britney Spears ha estado tratando de acercarse a su familia, pues incluso invitó a su fiesta de cumpleaños a su madre, Lynne, además que han tenido comunicación constante durante las últimas semanas. De igual forma, se sabe que ha mantenido comunicación constante con su hermana Jamie Lynn y su hermano Bryan.

El medio afirmó que tras revelar su verdad en su libro de memorias, The Woman in Me, Britney busca reencontrarse con su familia, y su padre Jamie sería la cereza en el pastel.

