Los Premios Emmy eran uno de los eventos más esperados para 2024 y aunque estuvo lleno de momentos emotivos, hubo uno que se llevó la noche, fue la ovación de pie que recibió Christina Applegate tras aparecer en televisión luego de varios meses ausente, ¿sabes qué le pasó?

La actriz apareció en el escenario para presentar el premio de mejor actriz de reparto en comedia, pero ella terminó convirtiéndose en el personaje principal. Con bastón en mano, Applegate caminó mientras la sala le rendía tributo a su valentía, así como a su historia que motiva a quienes sufren de una terrible enfermedad: esclerosis múltiple.

La actriz y comediante de 52 años fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021 y a pesar de que fue un proceso complicado de asimilar, decidió hacer pública su condición para convertirse en un ejemplo e intentar desaparecer los estigmas sobre esta enfermedad.

Debido a que la esclerosis múltiple afecta el sistema nervioso central, Christina se vio obligada a alejarse de la televisión para trabajar en su salud. Ha sufrido de síntomas como cansancio y dificultades para caminar, además de que debido a la inactividad y los medicamentos, cambió mucho físicamente.

“Gané 18 kilos y no me veía ni me sentía como yo. En algún momento pude distanciarme de mi propio ego y darme cuenta de lo hermosa que era la televisión”, dijo la actriz en una entrevista para Variety.