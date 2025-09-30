Lola Young Cancela Todos sus Conciertos: ¿Qué le pasó?

Lola Young anunció a través de sus redes sociales que cancelará todos sus conciertos y se retirará temporalmente de la música.

""Me duele decir que tengo que cancelar todo en el futuro previsible. Gracias por todo el amor y el apoyo. Siento mucho decepcionar a cualquiera que haya comprado una entrada para verme, me duele más de lo que creen", dijo la artista.

Su éxito 'Messy' la catapultó a la fama de manera repentina a sus 24 años. Lola señaló que no daba por sentado a su público ni su éxito, por lo que le pidió a sus fans darle una segunda oportunidad en el futuro.

"Realmente espero que me den una segunda oportunidad una vez que haya tenido algo de tiempo para trabajar en mí misma y volver más fuerte", escribió en Instagram.

¿Qué le pasó a Lola Young?

El anuncio de Lola Young llega solo unos días después de que colapsara durante su actuación en el Festival de música All Things Go en Nueva York, donde tuvo que ser retirada del escenario por personal médico.

Ese mismo día, la cantante le dijo al público que había pasado por un "par de días complicados", y un día antes canceló una presentación argumentando "asuntos delicados".

Lola tenía programada una gira de varias fechas hasta junio de 2026, y tenía planeado iniciar una gira por Reino Unido en octubre.

La artista ha hablado abiertamente sobre sus problemas con el consumo de sustancias y sobre temas relacionados con su salud mental.

Lola también pidió a las personas que la critican en internet que le den un respiro.

"A todas las personas a las que les encanta ser malas en línea, por favor, denme un día libre".

