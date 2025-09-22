Morrissey Cancela Conciertos por Amenazas: Esto es lo que Sabemos de sus Shows en México

El artista británico Morrissey canceló dos conciertos que se celebrarían en Massachusetts y Connecticut, Estados Unidos, luego de haber recibido amenazas antes de ofrecer un show en Ottawa Canadá.

El concierto del exvocalista de The Smiths, se celebró el 12 de septiembre después de que las autoridades canadienses detuvieran a un hombre de 26 años, quien amenazó a Morrissey de muerte. El detenido quedó en libertad bajo fianza. Pero esta situación llevó al artista a cancelar sus conciertos en Estados Unidos, los cuales se celebrarían el fin de semana.

Noticia relacionada: Morrissey Confirma Concierto en México: ¿Cuándo y Dónde se Presentará?

¿Qué pasa con Morrissey y por qué cancela sus conciertos?

Morrissey se ha hecho la fama de cancelar sus shows en las fechas próximas a celebrarse, en lo que va de 2025, el británico ha cancelado 20 shows entre mayo y octubre, citando razones como "ataques severos de sinusitis" y "cansancio más allá de lo creíble".

Si todo sale bien, Morrissey retomará su agenda de conciertos este martes en Filadelfia y continuará con su gira por Estados Unidos hasta finales de octubre.

¿Qué sabemos de sus shows en México?

Recordemos que hace tres meses, en julio, Morrissey anunció su regreso a los escenarios latinoamericanos.

Si todo sale bien, Morrissey visitará América Latina en noviembre y diciembre. La gira comenzará en México, el 31 de octubre en Ciudad de México, y el 4 de noviembre en Guadalajara.

El 8 de noviembre se presentará en Buenos Aires, Argentina. Luego dará un show en Sao Paulo, Brasil, el 12 de noviembre. Estará en el Movistar Arena de Santiago de Chile el domingo 16 de noviembre y finalmente cierra en Lima, Perú, el 20 de noviembre.

Por ahora no hay pistas de que vaya a cancelar, pero recordemos que es algo que ya ha sucedido.

¿Cuántas veces ha cancelado Morrissey en México?

Morrissey ha cancelado varios shows en México (como en otros países) citando razones extrañas. La primera vez que canceló en México fue en 2013, donde se iba a presentar como headliner en el Vive Latino.

La segunda vez, fue 10 años después, el 10 de septiembre de 2023, Moz canceló su show en México porque contrajo dengue. Y cuando por fin todos creíamos que veríamos al británico, en febrero de 2024, volvió a cancelar, esta vez citando "agotamiento físico".

Esperemos que no tengamos que actualizar esta nota con una nueva cancelación en 2025.

Historias recomendadas:

ODSB