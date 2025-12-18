Quién es Alan Jackson, el Abogado de Nick Reiner Más Caro y Famoso de EUA y a Quién Ha Defendido

El nombre de Alan Jackson ha vuelto a ser el centro de atención. Jackson se ha consolidado como uno de los abogados defensores más reconocidos, y caros, de Estados Unidos. Con una trayectoria marcada por casos de alto perfil, hoy vuelve a ocupar titulares tras asumir la defensa de Nick Reiner, hijo del actor y director Rob Reiner y de la fotógrafa y productora Michele Singer.

Reiner, de 32 años, fue arrestado luego de que sus padres fueran encontrados muertos en su residencia de Brentwood. Enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado con la circunstancia especial de múltiples homicidios, además de una acusación por el uso de un arma mortal, un cuchillo. De acuerdo con el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, los cargos podrían derivar en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte. Actualmente, Reiner permanece detenido sin derecho a fianza.

Jackson confirmó ante la prensa que representa al acusado y fue visto tanto en el juzgado del centro de Los Ángeles como en la vivienda familiar de Brentwood. El abogado señaló que la fecha de comparecencia judicial para la lectura de cargos se había definido para el 7 de enero de 2026.

De fiscal estrella a defensor de élite

Antes de convertirse en una figura clave de la defensa penal privada, Jackson fue fiscal de alto rango en la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, donde se desempeñó como subdirector de la división de delitos mayores. Durante esa etapa encabezó procesos emblemáticos, entre ellos la condena por asesinato del productor musical Phil Spector en 2009.

En 2012 buscó el cargo de fiscal de distrito del condado, pero perdió la elección frente a Jackie Lacey. Tras ese intento político, Jackson reforzó su perfil como abogado defensor y comenzó a sumar clientes cada vez más mediáticos.

Las celebridades que ha defendido Alan Jackson

A lo largo de los años, Jackson ha construido una reputación por asumir, y en algunos casos ganar, procesos considerados “imposibles”:

Kevin Spacey

En 2019 representó al actor en un caso de agresión sexual en Massachusetts. La acusación fue retirada luego de que el denunciante desistiera, y el proceso terminó siendo desestimado.

Harvey Weinstein

Formó parte del equipo legal que defendió al exmagnate de Hollywood en Los Ángeles. Aunque Weinstein fue declarado culpable y sentenciado a 16 años de prisión, el caso consolidó a Jackson como uno de los abogados más visibles del circuito judicial estadounidense.

Karen Read

En 2024 logró uno de sus mayores triunfos al obtener la absolución de Read, acusada de asesinar a su pareja, un oficial de policía. El veredicto generó cobertura nacional y le valió a Jackson un perfil especial en Vanity Fair.

Fraser Michael Bohm

Actualmente defiende al joven acusado de matar a cuatro estudiantes de la Universidad de Pepperdine en un accidente vial ocurrido en Malibú en 2023. El proceso sigue en curso y Jackson impugna la base legal de los cargos de asesinato.

Perfil público y académico

Además de su práctica legal, Jackson es veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, profesor adjunto en las facultades de Derecho de Pepperdine y Loyola, y un analista legal frecuente en programas de noticias nacionales. Su firma, Werksman Jackson & Quinn, incluso mantiene una sección dedicada a la cobertura mediática de sus casos más notorios.

Sobre el proceso de Nick Reiner, Jackson ha evitado dar detalles, incluido quién cubrirá sus honorarios. “No puedo hacer comentarios”, respondió a los periodistas. Mientras tanto, su nombre vuelve a estar en el centro de un caso que, por su gravedad y exposición pública, promete convertirse en uno de los más seguidos del año en Estados Unidos.

