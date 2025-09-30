¿Quién Es Sir Gary Oldman? Actor se Convierte en Nuevo Caballero del Imperio Británico
Gary Oldman se suma a personalidades destacadas como Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John y Lewis Hamilton, quienes también han sido distinguidos como Caballeros del Imperio Británico
La lista de personalidades que han sido distinguidas con el título de Caballero del Imperio Británico incluye, a partir de hoy, 30 de septiembre de 2025, a Gary Olman; aquí te decimos quién es el actor, a quien ya se le puede llamar “sir”.
¿Quién es sir Gary Oldman?
Este martes, el príncipe Guillermo, hijo del rey Carlos III de Inglaterra y Diana de Gales, también conocida como Lady di, otorgó el título de Caballero del Imperio Británico (KBE, por sus siglas en inglés) al actor Gary Oldman, en una ceremonia realizada en el Castillo de Windsor.
- Sir Gary Oldman nació en Londres, Inglaterra, el 21 de marzo de 1958
- Oldman es un actor que hoy fue reconocido como Caballero del Imperio Británico, por su trayectoria artística, en la que ha interpretado al primer ministro británico Winston Churchill o a Sid Vicious, miembro de la banda de punk The Sex Pistols
