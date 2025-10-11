La policía del Reino Unido confirmó el fallecimiento de Ian Watkins, exlíder de la banda de rock Lostprophets, quien murió tras ser agredido dentro de la prisión HMP Wakefield. A través de un comunicado, la policía de West Yorkshire señaló que se había iniciado una investigación por asesinato: "El personal de la prisión llamó a los agentes a las 9:39 de esta mañana (sábado 11 de octubre), tras recibir informes de una grave agresión a un preso".

De acuerdo con la comunicación, el hombre de 48 años fue encontrado con heridas graves; a pesar de haber recibido atención médica, fue declarado muerto en el lugar. Informes periodísticos agregan que el excantante murió tras ser atacado por otro interno que iba armado con un arma blanca. Ian Watkins fue vocalista de la banda Lostprophets, se encontraba en la cárcel para cumplir una condena de 29 años: fue condenado por delitos sexuales contra menores, incluyendo el intento de violación de una bebé.

La investigación por asesinato ha resultado en la detención de dos hombres, uno de 25 y otro de 43 años. Watkins ya había sido agredido en el mismo penal en 2023. Aquí te contamos más sobre quien estaba preso desde diciembre de 2013.

Quién era Ian Watkins

Antes de llegar a HMP Wakefield, Ian Watkins fue reconocido como el vocalista de Lostprophets, una banda galesa que alcanzó una notable fama internacional a principios de los 2000. El grupo se fundó alrededor de 1997, por Watkins y el guitarrista Lee Gaze. La banda fue exponente clave de géneros como el nu metal y el alternative rock. A lo largo de su carrera, lanzaron cinco álbumes de estudio:

The Fake Sound of Progress (2000)

Start Something (2004)

Liberation Transmission (2006)

The Betrayed (2010)

Weapons (2012)

Lostprophets lograron vender 3.5 millones de álbumes y destacaron particularmente por el éxito que lograron con la canción 'Last Train Home", lanzada a finales de 2003, la cual alcanzó el número uno en la lista US Alternative Songs de la revista Billboard.

Ian Watkins nació el 30 de julio de 1977 en Merthyr Tydfil, Gales, Reino Unido. Posteriormente se mudó a Pontypridd, en donde formó la banda. Tenía 20 años y era 1997.

Los delitos que terminaron con su carrera en 2013

Watkins fue arrestado el 21 de septiembre de 2012. La detención se llevó a cabo por una orden de registro relacionada con drogas; sin embargo, el análisis del equipo electrónico incautado reveló una gran cantidad de pornografía infantil y material de abuso, incluyendo imágenes que el propio Watkins había tomado; además, se descubrió evidencia de conspiración para cometer actos sexuales con niños, incluyendo a un bebé de menos de un año, entre otros detalles que fueron citados en los juicios.

La orden inicial por drogas fue la vía por la cual las autoridades accedieron a los dispositivos. El cantante se declaró culpable de 13 cargos de abuso infantil en diciembre de 2013: recibió la condena de 29 años de prisión (más 6 años de licencia extendida). Tras la condena, Lostprophets se disolvió.

Al momento de su muerte, Ian Watkins tenía 48 años.

