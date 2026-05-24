Raphael Alista Nuevo Disco Dedicado a México y Prevé Grabarlo a Finales de Año.

El cantante español Raphael reveló que trabaja en un nuevo disco dedicado a México y planea volver al estudio este mismo año para grabar el álbum, como una muestra de la pasión que sigue viva a pesar del paso del tiempo.

"Es una suerte que después de tantos años siga mi carrera contra viento y marea", afirmó en una entrevista con EFE el nacido en Linares.

Sobre el escenario de la plaza de toros de Murcia, donde este fin de semana inició la gira española de "Raphaelísimo" tras un periplo por América, que retomará en octubre en Argentina, Chile, Perú y Colombia, Raphael reflexionó sobre la fortuna que siente por mantener intacta su pasión por el trabajo luego de tantas décadas de carrera, y aseguró: "El día que me aburra me quedo en casa".

"Afortunadamente, es una suerte que siga teniendo ilusión por cantar, que siga después de tantos años con mi carrera contra viento y marea, y encantado de hacerlo", afirmó sonriente un cantante al que le mueve "luchar todos los días por hacer las cosas bien".

Aunque no quiso entrar en detalles, el rey de la balada anticipó que grabará este mismo año un nuevo homenaje a la música mexicana sobre el que ya tiene "algunas ideas", según aseguró.

"Tengo tres o cuatro discos ya sobre México y voy a hacer uno nuevo", adelantó a EFE el intérprete de "Mi gran noche", que en diciembre de 2024 sacó al mercado "Ayer... Aún" y mantendrá así su compromiso con el público de grabar un álbum cada dos años.

Video: Raphael es Homenajeado como Persona del Año en Gala de la Academia Latina en Las Vegas.

¿Qué opina del fenómeno Bad Bunny y la nueva música?

Sobre la hegemonía de la música en español y el fenómeno Bad Bunny, se mostró emocionado.

"Me alegro por él, me encanta, es tan bestial", dijo "El divo de Linares".

El músico de 83 años agradeció el apoyo a los creadores hispanohablantes y el reconocimiento que él mismo recibió este mes en Puerto Rico, con la Llave de la ciudad de San Juan por sus más de 60 años de trayectoria artística y su legado a la industria musical.

El hecho de que cante para seguidores de cuatro generaciones, como explicó a EFE, no le influye en la elección del repertorio de sus conciertos, según subrayó, porque todas las canciones que pone sobre el escenario son "muy populares, han pegado mucho y han sido grabadas en épocas muy fructíferas en discos".

Al público que asista a "Raphaelísimo" le pidió que se divierta, "que lo pasen bien y que disfruten este año tanto como lo han hecho siempre", una recomendación que llega de un hombre metódico y riguroso con el trabajo, como demuestra, que "lucha todos los días por hacer las cosas bien".

Está feliz del resultado de la gira que le llevó entre abril y mayo por México, Nueva York, Washington y Miami con conciertos con entradas agotadas e infinitas muestras de apoyo, que, según dice, le hacen seguir trabajando con la misma ilusión que cuando empezó.

"Cuando me aburra, me quedaré en casa, donde es imposible aburrirse", confesó risueño.

Dijo, además, que le ha encantado la serie 'Aquel', que estrenará en septiembre dedicada a su vida y trabajo, con Javier Morgade y Carlos Santos. Aunque cree que sus seguidores no encontrarán nada de Raphael que no sepan.

"Mi vida la sabe casi todo el mundo", reconoció entre risas la leyenda de la música hispana.

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Con información de EFE

ASJ