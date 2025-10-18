Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: Con Esa Misma Mirada, Temporada Final

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Las Vocales

Comenzamos con esta película que narra la historia de Claudia, quien está a punto de reafirmar que ser mamá no es un papel fácil de hacer, cuando conoce a un grupo de madres perfectas en el momento que su hijo recibe la oportunidad de su vida al conseguir una beca para ingresar a una prestigiosa escuela.

Con esa misma mirada, temporada final

Seguimos con la temporada final de esta serie que cuenta la historia de Eloísa, quien después de 25 años de matrimonio descubre la infidelidad de su esposo con alguien más joven y decide separarse. Su soledad inesperada la obliga a cuestionarse y darse valor para redescubrir el amor.

Colombia: Camino a la gloria 1994-2001

Y finalmente un documental sobre la Selección de Colombia que pasó de la gloria, al golear a Argentina en partido de clasificación, a desmoronarse en el Mundial de Estados Unidos 1994, por presiones externas y a serias amenazas por parte de la mafia colombiana.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos de la Liga MX, los encuentros de la NFL, ¿Quién es la máscara?, así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

Ingresa a ViX y pasa un gran fin de semana con el contenido que tiene para ti.

