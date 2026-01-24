Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: El Mochaorejas

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

El lodo

Comenzamos con esta película donde una fuerte sequía castiga las vastas extensiones de arrozales en el Levante. Ricardo, un biólogo prestigiado, que luego de viajar por todo el mundo, tiene la oportunidad de regresar a sus raíces para cumplir una misión.

El Mochaorejas

Continuamos con esta serie que sigue a una periodista que, entre archivos y testimonios, reconstruye el ascenso de un secuestrador y una red de miedo y secretos.

Promesas incumplidas en la crisis forense

Por último, una investigación periodística que expone la crisis forense en México: pese a los recursos entregados, muchos centros de identificación no se construyeron o no operan, dejando cuerpos sin identificar y familias sin respuesta.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos de la Liga MX, los encuentros de la NFL, el reality ¿Apostarías por mí? así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

Ingresa a ViX y pasa un gran fin de semana con el contenido que tiene para ti.

Historias recomendadas:

Con información de ViX

LECQ