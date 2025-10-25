Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: La Trevi sin Filtro

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Mirreyes vs Godínez: Las Vegas

Comenzamos con esta cinta en la que los Mirreyes y Godínez viajan a Las Vegas para salvar la zapatería. Entre fiestas y situaciones alocadas, tendrán que mantener el equilibrio entre el trabajo, la amistad y el amor.

La Trevi sin filtro

Seguimos con esta serie en la que Gloria se alista para la gira mundial más ambiciosa de su carrera: “Mi Soundtrack” por Estados Unidos, Europa y México, mientras equilibra su carrera, la vida familiar y desafíos legales.

Courtois la vuelta del número 1

Finalmente, esta serie documental que muestra el trabajo del futbolista Thibaut Courtois para llegar al periodo decisivo de la temporada luego de la grave lesión de ligamento cruzado. Vive su paso por el quirófano, recuperación y su día a día junto a su familia.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como el Gran Premio de México de la Fórmula 1, los partidos de la Liga MX, los encuentros de la NFL, ¿Quién es la máscara?, así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

