¡ExBeatle Ringo Starr Confirma que Volverá a la CDMX para Ofrecer Concierto!

Ringo Starr, quien fuera baterista de la legendaria banda The Beatles, volverá a la Ciudad de México junto a su All Starr Band para ofrecer un concierto el 5 de junio del 2024 en el Auditorio Nacional.

Esta es la primera visita del legendario músico desde 2015, cuando agotó tres fechas en el Coloso de Reforma. Además, se trata de un concierto que está pendiente desde 2020, cuando Starr tuvo que cancelar por la pandemia de COVID-19. Posteriormente, cuando se reagendó esa fecha, el show volvió a cancelarse porque el intérprete dio positivo a coronavirus.

En la All Starr Band de Ringo Starr destacan músicos como Steve Lukather, de Toto; Edgar Winter, Colin Hay, de Men at Work; Hamish Stuart, de White Band, además de Warren Ham y Greg Bissonette.

Fue en 1989 cuando el exbaterista del Cuarteto de Liverpool formó su primera All Starr Band y desde entonces ha realizado múltiples giras.

La preventa para clientes del banco Citibanamex se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre, mientras que la venta al público general comenzará el 18 de noviembre.

En este concierto, los fanáticos podrán disfrutar de clásicos de los Beatles como Yellow submarine, With a little help from my friends y más, así como otras canciones reconocidas dentro de la cultura pop.

