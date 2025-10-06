Rush Vuelve a los Escenarios: su Gira de Regreso Incluye México

Después de una década de haberse despedido de los escenarios, la legendaria banda canadiense Rush ofrecerá una gira de regreso durante 2026. Además de presentarse en California, Texas Illinois y Nueva York, Ontario y Ohio, Geddy Lee y Alex Lifeson se presentarán en un escenario de la capital de México.

En agosto de 2015, The Forum de Los Ángeles, California, se convirtió en el escenario de la última presentación de Rush. La despedida respondió al anuncio de Neil Peart, baterista de la banda, de que estaba listo para retirarse por problemas de salud. Cinco años después, se reportó el fallecimiento de Peart, quien murió a los 67 años, tras una batalla contra el cáncer de cerebro.

Tras su fallecimiento, Geddy Lee y Alex Lifeson, los otros miembros de la banda anunciaron que no volverían a tocar juntos: "Prefiero ser recordado por ese legado que regresar como la mejor banda tributo a Rush", dijo Lifeson.

Rush en México: Cuándo será el concierto

Después de aquella última gira de 2015, que fue conocida por sus fans como R40 Live, el anuncio de este 6 de octubre genera conmoción en sus fans, quienes están listos para celebrar más de cinco décadas de carrera junto a ellos, Rush se presentará en el Palacio de los Deportes el próximo 18 de junio.

El anuncio de esta gira de regreso fue realizado a través de las redes sociales oficiales de Ocesa, en el que destacó la importancia de esta presentación, que marcará el esperado reencuentro de Rush con sus fans mexicanos, después del anuncio de su disolución.

Cómo podré conseguir mi boleto

Antes de que los boletos salgan a la venta 16 de octubre, los interesados deben hacer un registro previo en la página https://livemu.sc/rush. Además de la venta general se anunció una preventa Banamex el 15 de octubre.

Rush fue una banda de rock progresivo que se formó en Toronto, Canadá, en 1968. Lograron consolidarse como referentes en las décadas de los 70 y 80. Su trayectoria suma más de una decena de álbumes de estudio. Fueron incorporados al Salón de la Fama (2013) del Rock & Roll. Luego del fallecimiento de Neil Peart, el guitarrista y bajista, Alex Lifeson y Geddy Lee, respectivamente, tomaron la decisión de volver.

