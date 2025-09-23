El caso de Sean Diddy Combs sigue dando de qué hablar. El rapero lleva 13 meses en prisión desde que fue arrestado como sospechoso de delitos relacionados con tráfico de personas y prostitución.

Recordemos que en julio de 2025, Diddy fue declarado culpable de dos cargos por transportar personas para ejercer la prostitución, pero inocente de las acusaciones de tráfico sexual y conspiración para extorsionar, los dos delitos más graves que enfrentaba.

Ahora, los abogados de Sean Diddy Combs están solicitando a un juez federal que lo sentencie a sólo 14 meses de prisión, argumentando que "es hora de que el señor Combs se vaya a casa".

A pesar de que Combs fue absuelto de los delitos más graves, sus abogados piden que se le imponga una “sentencia mucho menor en este caso único”, por los delitos a los que se enfrenta.

"La carrera y la reputación del Sr. Combs han quedado destruidas. Ha cumplido más de un año en una de las cárceles más infames de Estados Unidos, y aun así ha aprovechado al máximo ese castigo. Es hora de que el Sr. Combs regrese a casa con su familia, para que pueda continuar su tratamiento y aprovechar al máximo el próximo capítulo de su extraordinaria vida”, escribieron sus abogados en una solicitud.

Las recomendaciones de sentencia de la fiscalía aún no se han hecho públicas, según Billboard, pero los abogados de Diddy afirman que solicitan una pena de más de 20 años de prisión, algo que para su defensa constituiría una “perversión de la justicia”.

Combs será sentenciado el próximo 3 de octubre, después de estar en la cárcel durante 13 meses. ¿Una sentencia de 14 meses sería justa? Saca tus propias conclusiones.

