La Fiscalía de Nueva York Pide Pena de 11 Años de Prisión Para Sean Diddy Combs

La Fiscalía de Nueva York exhortó a un juez federal a sentenciar al rapero Sean Diddy Combs a al menos 11 años de prisión.

Aunque Combs fue exonerado de los delitos más graves de los que estaba acusado, podría ser susceptible a una pena de prisión por delitos relacionados con la prostitución.

Los fiscales citaron a algunas de las víctimas del rapero para hacer esta solicitud, alegando que algunas de sus víctimas viven con miedo de que el músico multimillonario quede en libertad.

"Sus delitos son graves y han justificado sentencias de más de diez años en múltiples casos para acusados que, como Sean Combs, recurrieron a la violencia y generaron temor en otros”, escribieron los fiscales en un documento previo a la sentencia, que será dictada el viernes 3 de octubre.

La recomendación de sentencia elaborada por la fiscalía incluyó algunas cartas de las víctimas de P. Diddy donde acusan que la violencia ejercida por Combs afectó seriamente sus vidas.

Caso Sean ‘Diddy’ Combs: Por esta Razón Negaron al Rapero la Libertad Bajo Fianza

¿Cuándo le dictan sentencia a Sean Diddy Combs?

La audiencia de Sean Diddy Combs está programada para el viernes 3 de octubre. La defensa de Sean Diddy Combs ha solicitado al juez que se le imponga una pena máxima de 14 meses de prisión.

En julio de 2025, Diddy fue declarado culpable de dos cargos por transportar personas para ejercer la prostitución, pero inocente de las acusaciones de tráfico sexual y conspiración para extorsionar, los dos delitos más graves que enfrentaba.

Los abogados de Combs argumentaron que es necesario que el rapero se reúna con su familia y que continúe con su tratamiento en libertad después de 14 meses.

El viernes sabremos el veredicto final.

