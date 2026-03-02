Semana de la Moda Milán 2026: Así Fue el Reencuentro de Madonna y Alberto Guerra

La Semana de la Moda de Milán 2026 volvió a encender las redes sociales no solo por las tendencias vistas sobre la pasarela, sino también por un momento que se convirtió en uno de los más comentados de la noche: el reencuentro entre Madonna y el actor Alberto Guerra durante el desfile de Dolce & Gabbana.

La emblemática artista estadounidense, ícono tanto de la música como de la moda, hizo su entrada al evento con su característico estilo audaz, capturando la atención de fotógrafos y asistentes antes incluso de que comenzara el desfile. Sentada en primera fila junto a figuras como Anna Wintour, Madonna disfrutó de la colección Otoño-Invierno 2026/2027 con la mirada puesta en cada detalle.

Madonna Pide al Papa León XIV Viajar a Gaza para Ayudar a los Niños

¿Cómo fue el reencuentro entre Alberto Guerra y Madonna?

Pero el momento que desató reacciones en redes ocurrió antes de que la pasarela comenzara oficialmente. Al acercarse a su asiento, Madonna se detuvo junto a Alberto Guerra, quien estaba acompañado por otros invitados, entre ellos su esposa, la actriz Zuria Vega.

Madonna lo saludó con un beso y un abrazo cálido que las cámaras registraron y que de inmediato empezó a circular en redes.

El intercambio no pasó desapercibido: muchos lo señalaron como un instante espontáneo que evidenció la cercanía y complicidad profesional entre la cantante y el actor. Madonna y Guerra han compartido proyectos anteriores, incluidos trabajos para campañas de moda. Su vínculo comenzó a consolidarse desde que ella destacó su actuación en la serie Griselda.

Posteriormente, Guerra fue uno de los invitados especiales de Madonna en sus shows en México en 2024 como parte de The Celebration Tour.

Aunque el saludo entre Madonna y Alberto Guerra fue breve, fue suficiente para convertirse en uno de los momentos virales de la Semana de la Moda y ser ampliamente comentado por los asistentes y fanáticos alrededor del mundo.

Historias recomendadas:

Shakira Hace Historia en el Zócalo en 2026: 400 Mil Personas y 30 Años de Amor con México

Shakira Rompe Récord de Asistencia en Concierto en el Zócalo 2026; ¿Cuántas Personas Acudieron?