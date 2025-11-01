Shakira Disfrutó Halloween Junto a Sus Hijos: ¿De Qué Se Disfrazaron?

"¡Tricky, Tricky Halloween en Bogotá!", así tituló la cantante Shakira la serie de fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, en donde mostró cómo pasó este Halloween 2025 junto a sus hijos, Milan y Sasha Piqué. La cantante, que pasó por la Ciudad de México esta semana para ser parte del Upfront 2026 de TelevisaUnivision, voló hasta la capital colombiana para la celebración de día de brujas de este año.

Halloween es un evento vibrante y lleno de creatividad. Durante los últimos días de octubre, México se convirtió en una fiesta, en donde la celebración de Noche de Brujas marcó la agenda de eventos. Desde el evento de Wicked Por Siempre, protagonizado por Las Perdidas, hasta la cantante mexicana Fey asistiendo al Halloween de Heidi Klum, pasando por el Beliween, la fiesta de Todos los Santos de este 2025 fue un testimonio de alegría, ingenio y mucha fantasía.

¿De qué se disfrazaron Shakira y sus hijos?

En la fotografía publicada por la cantante colombiana se puede ver a un trío felizmente disfrazado para este Halloween 2025. En el centro de la escena, el disfraz más elaborado roba la atención. Se trata de Shakira, quien, inspirada en la corte francesa del siglo XVIII, mostró un impresionante vestido de satén y encaje en tonos rosa pastel. La peluca alta, las perlas y el antifaz sellaron con broche de oro el aire europeo del atuendo. ¿Eres tú, María Antonieta?

Flanqueándola estaban sus hijos: un elegante vampiro a la izquierda, con un toque de "sangre" que gotea de su boca, y un amigable conejo rosa a la derecha, que añade un toque de ternura a la imagen. La nariz y los bigotes son el contrapunto lúdico perfecto para contrarrestar la seriedad del vampiro y el lujo del disfraz de la intérprete de Antología. Terror, drama y dulzura en una sola imagen.

El despliegue creativo de Shakira, Milan y Sasha fue solo una muestra del espíritu festivo que invadió el mundo del espectáculo durante este Halloween, con celebridades compitiendo por la originalidad. Las transformaciones cinematográficas, reinterpretaciones históricas y todo tipo de disfraces, ayudaron a que la noche del 31 de octubre ofreciera un respiro de ingenio y diversión.

