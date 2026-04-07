¿Stephanie Cayo y Alejandro Sanz son Novios? Esto se Sabe

Los rumores sobre una relación entre Stephanie Cayo y Alejandro Sanz ya no son solo especulación: en las últimas semanas, nuevas imágenes, gestos públicos y declaraciones han reforzado la idea de que ambos mantienen un romance.

Desde inicios de 2026, la actriz peruana y el cantante español comenzaron a ser vinculados tras coincidir en la gira latinoamericana del artista. La cercanía entre ambos no pasó desapercibida: Cayo fue vista en varios conciertos y momentos detrás de escena, lo que motivó las primeras sospechas.

El momento clave llegó en febrero, cuando fueron captados besándose durante un concierto en Ecuador, un gesto que muchos interpretaron como la confirmación de su relación.

Shakira y Alejandro Sanz: Su Química en Concierto de Miami Genera Especulaciones

La “confirmación” en redes y apariciones públicas

Aunque ambos han sido discretos, poco a poco han dejado pistas. Alejandro Sanz compartió una imagen junto a Cayo en redes sociales, marcando la primera vez que la mostraba públicamente en su vida personal.

Además, el entorno cercano a la actriz confirmó que estaban saliendo, y ella misma ha hablado del vínculo, asegurando que se trata de algo “bonito” que prefiere mantener en privado.

El cumpleaños de Stephanie: la cereza del pastel. Recientemente, Stephanie Cayo celebró su cumpleaños rodeada de amigos y con la presencia de Alejandro Sanz.

Historias recomendadas:

¿De Qué Está Enferma la Mamá de Kimberly Loaiza? Esto le Pasó a la Madre de la Influencer

Karol G Habla por Primera Vez de su Ruptura con Feid: Esto Dijo