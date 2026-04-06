Reality Awaits: ¿Cuándo se Estrena el Nuevo Álbum de The Strokes? 2026 es el Año de su Regreso
Después de años de silencio, The Strokes están oficialmente de vuelta. La banda neoyorquina confirmó el lanzamiento de Reality Awaits, su esperado séptimo álbum de estudio, lo que marca uno de los regresos más comentados del rock en 2026.
De acuerdo con información publicada por Pitchfork, el disco llegará en el verano de 2026, aunque todavía no se ha anunciado una fecha exacta.
El anuncio llegó acompañado de un teaser con estética retro, incluyendo un auto Nissan 300ZX de los años 80, y la frase “In the Flesh, it’s Even Sexier”.
Seis años de ausencia
Reality Awaits será el primer álbum de la banda desde The New Abnormal (2020), un material que no solo marcó su regreso tras siete años sin disco, sino que además les valió su primer Grammy a Mejor Álbum de Rock.
Ahora, seis años después, el grupo liderado por Julian Casablancas vuelve a la escena con nueva música y una agenda cargada de presentaciones en festivales clave como Coachella, Bonnaroo y Outside Lands, consolidando 2026 como un año crucial en su carrera.
Aunque aún no se han revelado detalles sobre el tracklist o sencillos oficiales, el anuncio ya posiciona a Reality Awaits como uno de los lanzamientos más esperados del año dentro del rock alternativo.
El regreso de The Strokes se da después más de dos décadas después de su debut, pero aunque tardaron tanto en volver, continúan siendo un referente en el rock..
Con nueva música en camino y escenarios internacionales en puerta, todo apunta a que 2026 será, oficialmente, el año de The Strokes.
