Travis Kelce Alcanza a su Novia Taylor Swift en Argentina donde Ofrece Serie de Conciertos

Parece que los astros se alinearon para el jugador de los Kansas City Chiefs Travis Kelce, y la cantante Taylor Swift puedan estar juntos este fin de semana.

Y es que aprovechando la semana de descanso de los "Jefes" en la semana 10 de la NFL, el ala cerrada del equipo tomó un avión que lo llevó directo a Argentina donde su novia ofrece una serie de conciertos.

Pero hay más, luego de su exitosa presentación el jueves, Taylor Swift y su equipo tuvieron que verse obligados a suspender el concierto que tenía programado para este viernes debido a las condiciones climáticas, y pasarlo para el domingo.

Travis Kelce dejó ver sus intenciones de viajar a Sudamérica en el podcast de su hermano Jason, "New Heights", quien le preguntó si ya tenía planes para el fin de semana:

La verdad es que no. Puede que diga que a la mi…rda y me vaya a un sitio bonito, no sé. Mi piel se está poniendo muy pálida así que tengo que ir a algún sitio soleado.