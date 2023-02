U2 Conmemorará 'Achtung Baby' con Residencia en Las Vegas

U2 conmemorará los más de 30 años transcurridos desde la publicación de Achtung Baby (1991), uno de sus discos más emblemáticos, con una residencia de conciertos el próximo otoño en Las Vegas (EUA) en la que, por primera vez, a la batería no estará Larry Mullen.

La banda irlandesa confirmó a través de su web oficial el estreno de este show titulado "U2:UV Achtung Baby Live At The Sphere", que servirá asimismo como presentación del espectacular espacio con forma de esfera en el que se establecerá, el MSG Sphere.

Esta propuesta servirá no sólo para celebrar éxitos del álbum Achtung Baby como "One", sino también para recordar la icónica gira de "ZOO TV" que siguió su lanzamiento, y permitirá volver a disfrutar del directo de U2 por primera vez desde que se bajaron de los escenarios en diciembre de 2019.

En ese tiempo, especialmente tras la pandemia, Mullen se sometió a chequeos médicos que le mostraron la necesidad de pasar por quirófano para poder seguir tocando con el grupo más allá de los 61 años actuales.

Tengo muchas partes del cuerpo que se me caen: las rodillas, los codos, el cuello. Durante la Covid-19, cuando no estábamos tocando, tuve la oportunidad de echarme un vistazo y vi que había unos cuantos daños, así que me gustaría tomarme un tiempo para curarme