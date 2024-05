Una 'Poderosa' Taylor Swift Enciende el Bernabéu ante Más de 50 mil 'Swifties'

Taylor Swift encendió el estadio Santiago Bernabéu, en el primero de los dos conciertos que ofrece en Madrid, haciendo un repaso a su carrera que conforma la gira The Eras Tour ante más de 50 mil swifties.

Durante más de tres horas, la artista se mostró incansable en un espectáculo que ella misma calificó como una "aventura".

Envuelta en un traje de pedrería rosa y rodeada de sus bailarines que la custodiaban entre telas en forma de flor, entró como la superestrella que es para deleitar con sus primeros hits, Miss Americana & the Heartbreak Prince y Cruel summer.

Hola, encantada de conocerlos. La forma en la que cantan y bailan... es un gran comienzo, me están haciendo sentir excelentemente

Así lo dijo una sonriente Taylor, para después señalar a las gradas, que le han devuelto unos gritos que la hicieron sentir "poderosa".

Promete no tardar en regresar

Con The Eras Tour, Swift regresó a España después de 13 años, algo que aseguró "no va a volverá a ocurrir", y que le permitió recorrer todos los álbumes de su carrera -Lover, Fearless, Red, Speak Now, Reputation, Folklore, Evermore, 1989, Midnights y el último, The Tortured Poets Department- durante exactamente tres horas y veinte minutos.

El repertorio consistió en 45 temas que dividieron en diez actos, enfocados en cada álbum y con una estética y apoyos visuales diferentes.

Más de 50 mil swifties disfrutaron del show en el Bernabéu. Foto: EFE

Como es costumbre desde que comenzó la gira en Arizona el pasado 17 de marzo, Taylor Swift tocó dos canciones sorpresa en acústico y en esta ocasión, en su primera noche en Madrid, la artista eligió Sparks fly y una mezcla de Snow on the beach -que comparte con Lana Del Rey- y I look look in people's windows.

Aunque entre era y era hubo varios minutos, el espectáculo no paró y en todo momento los bailarines crearon las transiciones con una presencia escénica que ha impedido que el escenario vaciara.

Con Speak now, Swift entonó Enchanted y las pulseras que se repartieron al inicio del concierto a los asistentes se han encendido alternando el morado y rosa e iluminado el estadio.

Una de las eras más vengativas de Taylor es Reputation y para hacer honor a la "mala reputación" que la industria musical le ha posado sobre los hombros, Swift cantó ...Ready for It?, Delicate, Don't Blame Me y Look What You Made Me Do, en un escenario en el que las pantallas mostraban serpientes de forma continuada.

Las pulseras que se repartieron al inicio del concierto vibraron en el show. Foto: EFE

Tras su último álbum, The Tortured Poets Department, las secciones Folklore y Evermore se han unido y la artista ha mezclado canciones como Cardigan, Betty, August, Illicit Affairs o My Tears Ricochet con los muy bien recibidos Marjorie y Willow rodeada de un bosque de pinos con una cabaña en el centro.

No sabía si estos dos discos podría tocarlos en directo, los escribí uno detrás del otro cuando comenzaba la pandemia y no sabíamos que nos depararía el futuro

Pese a su forma de actuar, seguridad en el baile bailar y gestos característicos, parece que Swift aún se sorprende del fenómeno que ha creado con The Eras Tour e incluso, tras dos minutos de una ovación ensordecedora tras Champagne Problems, la artista se mostró totalmente incrédula al escuchar el ruido que generaba.

La última de las secciones, en la que los vestidos de lentejuelas azules cobraron más sentido que nunca. Con Midnights, despidió la primera fecha en Madrid interpretando temas como Lavender Haze, Anti-Hero, Midnight Rain, Vigilante Shit, Bejeweled, Mastermind y, entre gritos y fuegos artificiales, finalizó con Karma.

