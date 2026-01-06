El Inglés Perfecto de Victoria Ruffo: la Sorprendente Razón Que la Hizo Viral

Victoria Ruffo, una de las figuras más emblemáticas de las telenovelas mexicanas, se volvió tendencia en redes sociales por algo que pocos esperaban: su impecable inglés en un momento espontáneo que conquistó a miles de usuarios de internet.

La llamada telefónica que desató el fenómeno se volvió viral este fin de semana cuando Ruffo fue captada respondiendo con fluidez en inglés durante una conversación casual con su esposo. El video, publicado en Instagram y compartido en otras plataformas como Threads y Facebook, acumuló rápidamente comentarios y reacciones que resaltan su dominio del idioma.

Victoria Ruffo sirvió carisma e idioma en un video espontáneo

Lejos de tratarse de una escena preparada para el público, la actriz aparece de forma natural respondiendo con claridad y soltura en inglés, lo que sorprendió a más de uno, especialmente porque Ruffo es conocida mayormente por su trayectoria en producciones en español. Ese contraste fue clave para que el clip se viralizara y generara todo tipo de elogios, memes y reacciones en redes.

Usuarios de redes elogiaron no solo su destreza lingüística, sino también el carisma con el que Ruffo se desenvolvió frente a la cámara.

Victoria Ruffo: “Reina de las telenovelas”, ahora también reina de internet

Con una carrera que abarca décadas y la consolidación como una de las figuras más queridas de la televisión latina gracias a éxitos como Simplemente María, La Madrastra y Victoria, la viralización de este momento muestra un lado más espontáneo y versátil de la actriz.

Más allá de su legado como actriz, este episodio puso en evidencia una faceta menos conocida: su dominio de otro idioma, y de la comedia, lo que provocó admiración y sorpresa entre quienes crecieron viéndola en melodramas clásicos.

