Vive Latino 2026: Metro CDMX Amplía Horario de la Línea 9 por el Festival

Con motivo del festival Vive Latino 2026, el Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció la ampliación del horario de servicio en la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México para apoyar a las personas asistentes al evento musical.

El ajuste aplicará este sábado 14 y domingo 15 de marzo, días en los que se realiza el festival en el Estadio GNP Seguros, ubicado cerca de la estación Ciudad Deportiva.

De acuerdo con el metro capitalino, la Línea 9 extenderá su horario de operación hasta la 1:00 de la madrugada, con el objetivo de facilitar el traslado de quienes asistan al festival y regresen a casa al finalizar los conciertos.

Vive Latino 2026: ¿Qué Artistas Estarán en el Festival de Música?

Las últimas corridas de trenes saldrán desde las terminales a las 00:30 horas, permitiendo que más usuarios puedan abordar el servicio después de la jornada musical.

Operativos especiales

El Vive Latino es uno de los festivales musicales más importantes de América Latina y en su edición 2026 reúne a destacados artistas nacionales e internacionales. Entre los nombres más esperados del cartel destacan Lenny Kravitz, Juanes, Cypress Hill y John Fogerty para el sábado.

Para el domingo, el festival contará con presentaciones de The Smashing Pumpkins, Tom Morello, Los Fabulosos Cadillacs y Illya Kuryaki and the Valderramas, además de bandas y proyectos como Fobia, Hello Seahorse! y Dread Mar I.

Cada año, el festival reúne a decenas de miles de personas en la capital del país, por lo que las autoridades suelen implementar operativos especiales de transporte y movilidad para facilitar el acceso y la salida del público.

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