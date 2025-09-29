Con bombo y platillo se anunció que Soda Stereo Ecos vuelve a los escenarios el 21 de marzo de 2026 con todos sus integrantes originales, incluida la voz de Gustavo Cerati.

El grupo informó a través de sus redes sociales que Gustavo, Charly y Zeta se subirán al escenario para presentar un show.

¿Cómo volverá Gustavo Cerati a los escenarios?

De acuerdo con medios de comunicación argentinos, Soda Stereo Ecos 2026 tendrá a Charly Alberti y Zeta Bosio sobre el escenario, y Gustavo Cerati será recreado, y no será con una película y sino un show en vivo”.

Cerati estará presente gracias a la tecnología más novedosa disponible y lo consideran “más que un holograma”. La voz y la guitarra sonarán justo con la batería de Charly y el bajo de Zeta.

¿Dónde se presentará Soda Stereo Ecos 2026?

Lo único que se conoce hasta el momento es un show en el Movistar Arena de Buenos Aires el 21 de marzo de 2026, para los admiradores de Soda Stereo. No se descarta que la gira se extienda a otros países.

La banda argentina Soda Stereo celebró 41 años de carrera el 27 de agosto de 2025 y el año anterior lo hizo con la publicación de una canción inédita, así reveló Charly Alberti, baterista del grupo, a la revista Billboard.

Según el músico, el tema es la primera canción que escribieron como grupo y es una pieza que encontró en una cinta que también incluía una versión más larga, con una letra diferente, en el disco titulado ¿Por qué no puedo ser del jet set?

¿Cuándo sale la nueva canción de Soda Stereo?

Charly Alberti explicó que la letra de la canción "habla de un niño que mira el cielo, una letra muy juvenil, muy ingenua, pero, bueno, fue lo primero que hicimos” y reveló que el tema inédito que será lanzado en agosto de 2024.

¿Cuándo murió Cerati?

El gran músico Gustavo Cerati falleció hace casi 10 años, el 4 de septiembre de 2014, tras varios meses en coma por un accidente cerebrovascular.

