Wendy Guevara Habla en Exclusiva de Su Recuperación tras una Cirugía de Emergencia

Wendy Guevara habló en exclusiva sobre su recuperación tras haber sido operada de emergencia. La influencer habló de la piedra en la vesícula que tenía, así como de la experiencia paranormal que vivió en el hospital.

La fundadora de Las Perdidas tuvo que ser intervenida de emergencia debido a una piedra en la vesícula. Algo que no había comentado anteriormente Wendy Guevara fue que la cirugía se llevó a cabo para prevenir que desarrollara una pancreatitis.

Me quitaron la vesícula porque estaba entrando una piedra al páncreas, entonces si me daba pancreatitis era muy fuerte. Pero no sabes la lucha que he tenido ahorita. Es un dolor súper fuerte que no se lo deseamos a nadie.