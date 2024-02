Yuri y Cristian Castro Fusionan Talento en Gira ‘Unidos en el Escenario Tour’

Yuri y Cristian Castro fusionan su talento en Unidos en el Escenario Tour, una gira donde los artistas darán 15 conciertos, en la Ciudad de México (CDMX) y en algunos estados de la República Mexicana.

La jarocha habló de las expectativas que tiene del tour al lado de Cristian Castro:

Cristian Castro llegó hace unos días a México y no dudó en externar su alegría por las presentaciones.

Por suerte de vuelta en México, gracias a Yuri, la gente está reaccionando increíblemente, yo creo que porque no me han visto en mucho tiempo, yo también no los he visto y estoy con emoción de entregarles mis baladas y mis canciones pop y bailar un poquito con la güera oxigenada.