#DespejandoDudas: Pandemia, ¿Qué hemos aprendido?

El 11 de marzo de 2020, nuestra manera de relacionarnos cambió radicalmente y no ha vuelto a ser la misma. Hoy, la pandemia de covid-19 cumple 2 años y aún no termina. ¿Por qué aún no acaba y qué hemos aprendido de ella en este tiempo? Genaro Lozano te explica en #DespejandoDudas

Marzo 13, 2022 | 09:43 hrs

