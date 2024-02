Entre aplausos, anécdotas y recuerdos imborrables, se llevó a cabo un emotivo homenaje póstumo al actor Héctor Bonilla, fallecido el viernes 25 de noviembre a los 83 años de edad. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, abrió el Palacio de Bellas Artes para una despedida a la altura del histrión.

Hasta allí llegaron familiares, amigos, colegas y autoridades, para dedicarle un minuto de aplausos y otro de silencio a la urna que contenía los restos del actor de origen poblano y quien protagonizara cintas como Rojo Amanecer y El bulto, por mencionar sólo algunas.

La secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, luego de transmitir el abrazo sincero y cariñoso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dedicó unas palabras a Héctor Bonilla:

Con su alegre dulzura nos suavizó la vida y también la muerte. El talento de Héctor Bonilla merece el homenaje que hoy le rendimos aquí, en el principal recinto de las artes de México, porque su legado no acaba con su partida

Frausto Guerrero añadió que “fue actor excepcional, dramaturgo, director, productor, gestor, líder gremial, pero sobre todo fue un maestro de oficio y ejemplo de vida para varias generaciones”.

Se fue en paz, con la tarea hecha y una sola preocupación

Mientras que su hijo, Fernando Bonilla refirió que “mi padre se fue en paz, en muchos sentidos. Él no se quedó con nada por hacer, sin deberle nada a nadie, se fue con toda la tarea hecha”.

Fernando incluso dio detalles de lo que le preocupaba a su progenitor, que no era la muerte: “La única preocupación con la que se fue mi padre es que no dejáramos a mi mamá sola. Eso era lo que en realidad le angustiaba y siempre me lo repetía”.

Precisamente en una lectura a tres voces, la actriz Sofía Álvarez, esposa de Héctor, y sus hijos Sergio y Fernando, compartieron momentos agradables, sus gustos, narraron episodios de la vida cotidiana, artística, de quien reivindicó con su trabajo actoral, social y político muchas de las luchas ciudadanas.

Posteriormente, tomaron la palabra Demián Bichir, Sergio Corona y Damián Alcázar, entre otros actores y actrices quienes compartieron algunos momentos agradables con el maestro, el amigo, el compañero, mientras avanzaba la fila que amigos, colegas y seguidores realizaron en el Palacio de Bellas Artes para despedirlo.

Además de las palabras o los discursos oficiales, este homenaje también tuvo lugar para el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes y el Mariachi del Ballet Folklórico de México que interpretó El adiós del soldado, Un puño de tierra y Rayando el sol, además de Guitarras, lloren guitarras, entre otras melodías.

RGC