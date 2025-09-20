A pesar de Llevar Testigos y a Un Perito, Esposa e Hijo de 'Lord Pádel' Seguirán en Prisión

Karla Alejandra 'N' y Germán 'N', esposa e hijo de Alejandro 'N', conocido como Lord Pádel, continuarán en prisión.

Este día se realizó una audiencia de revisión de medidas cautelares, a un mes de que Karla Alejandra 'N' y Germán 'N' se quedaran en prisión preventiva en el penal de Barrientos, tras ser vinculados a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Noticia relacionada: Caso "Lord Pádel": Vinculan a Proceso a Familia y Socio por Ataque a Entrenador en Edomex

Por el mismo delito también fueron vinculados a proceso Alejandro 'N', Lord Pádel, y su socio Othón 'N', quienes son señalados de participar en la golpiza contra el instructor de pádel, Israel Morales.



El hecho ocurrido al interior de un club en Atizapán y fue grabado y difundido en redes sociales, lo que derivó en la detención de los involucrados.

Sin embargo, Alejandro y Othón han permanecido en libertad gracias a que cuentan con un amparo federal contra cualquier tipo de detención.

Rechazan petición

En la audiencia, la defensa de Karla Alejandra y Germán solicitó el cambio de medida cautelar, para que pudieran seguir su proceso de libertad, para lo cual presentó testigos y la declaración de un perito en criminalística.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se opuso al cambio al argumentar que existía riesgo de evasión y peligro para la víctima.

Noticia relacionada: Sale de Prisión Lord Pádel: Esto Sucedió en la Audiencia por Agresión a un Instructor en Edomex

La audiencia se prolongó por varias horas debido a la presentación de pruebas y los debates.

Finalmente, la jueza del Centro de Justicia de Tlalnepantla resolvió negar el cambio de medida cautelar, por lo que los imputados seguirán privados de su libertad.

Será en octubre cuando se lleve a cabo la audiencia intermedia del caso, en la que deberán presentarse los cuatro imputados.

Historias recomendadas:

Con información de Arturo Sierra

ICM