Se Registra Accidente en la Autopista México-Puebla: Pipa Choca con Muro y Vuelca en Edomex 

Una pipa volcó hoy, 15 de enero de 2026, en el kilómetro 23 de la autopista México-Puebla, a la altura del municipio de Chalco, en el Estado de México (Edomex), sin que se registraran heridos graves ni víctimas mortales.

El percance vial originó el despliegue de los servicios de emergencia, entre ellos elementos de la Policía Municipal, de la Guardia Nacional y ambulancias de la Cruz Roja Mexicana.

¿Qué ocurrió en la México-Puebla?

El conductor de la pipa —empleada para labores de limpieza en distintos servicios— narró que un vehículo se le atravesó, por lo que realizó una maniobra para evitar golpearlo.

Sin embargo, terminó pegando al muro de contención y posteriormente volcando sobre su costado izquierdo.

Paramédicos revisaron al chofer, de entre 25 y 30 años de edad, y determinaron que no tenía lesiones de consideración que ameritaran su traslado a un hospital.

Maniobras para el retiro de la pipa

Al sitio también llegó el representante de la aseguradora, así como una grúa para incorporar la pipa, que tiene un pequeño contenedor de agua en la parte trasera, y posteriormente retirarla de la zona.

El percance vial ocurrió pasando el Eje 10, rumbo a la salida a Puebla, lo que generó afectación vehicular en el punto.

