Fuerte Accidente en Edomex Hoy: Tráiler con 40 Toneladas de Basura Vuelca en Nicolás Romero
|
N+
-
Los desechos quedaron regados sobre la carpeta asfáltica, lo que dificulta la circulación en la avenida 20 de Noviembre
COMPARTE:
La mañana de hoy, 20 de enero de 2026, un tráiler cargado con aproximadamente 40 toneladas de basura volcó en una avenida principal del municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México (Edomex), lo que ya generó importante afectación a la vialidad.
El fuerte accidente ocurrió sobre la avenida 20 de Noviembre, en la curva sobre la calle Los Cantaritos, hasta donde se movilizaron los distintos cuerpos de emergencia.
Los desechos quedaron regados sobre la carpeta asfáltica, lo que ocasionó caos vial en la zona desde antes de las 07:00 horas de este martes.
Historias recomendadas:
- Eliminarán Leyenda de "Alerta Presidencial" en Celulares durante Sismos; Alistan Lineamientos.
- Los Riesgos de Tirar Bolsas y Cajas de Paquetería con Datos Personales a la Basura.
- Violencia e Inseguridad Frenan Economía en Culiacán: Cierran 138 Negocios en Enero 2026.
Con información de N+.
spb