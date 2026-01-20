Fuerte Accidente en Edomex Hoy: Tráiler con 40 Toneladas de Basura Vuelca en Nicolás Romero

La mañana de hoy, 20 de enero de 2026, un tráiler cargado con aproximadamente 40 toneladas de basura volcó en una avenida principal del municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México (Edomex), lo que ya generó importante afectación a la vialidad.

El fuerte accidente ocurrió sobre la avenida 20 de Noviembre, en la curva sobre la calle Los Cantaritos, hasta donde se movilizaron los distintos cuerpos de emergencia.

Los desechos quedaron regados sobre la carpeta asfáltica, lo que ocasionó caos vial en la zona desde antes de las 07:00 horas de este martes.

Video: Vuelca Tráiler con Toneladas de Basura en Nicolás Romero, Edomex; Así la Afectación Vial

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb