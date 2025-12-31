Vuelca Combi y Queda Destrozada en Circuito Exterior Mexiquense Hoy: Reportan Pasajeros Heridos

La mañana de hoy, 31 de diciembre de 2025, una unidad del transporte público volcó en el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura del municipio de Jaltenco, en el Estado de México, lo cual dejó saldo de varias personas lesionadas.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México informó que el accidente de la combi ocurrió a la altura del kilómetro 28 de dicha vialidad.

“Se registran personas lesionadas. Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y permitir el libre paso de las unidades de emergencia”, publicó la dependencia mexiquense en redes sociales.

Con información de N+.

