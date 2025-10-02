Choque Múltiple entre Unidades de Transporte y Camión de Volteo Deja 14 Heridos en Ecatepec

Un choque múltiple entre dos unidades de transporte público y un camión de volteo en Santa María Tulpetlac, Ecatepec, provocó la movilización de servicios de emergencias; hay varios lesionados.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde a la altura de la Av. México Poniente, cuando un autobús de pasajeros se impactó contra la parte trasera del camión de volteo.

Esto provocó que una combi que circulaba detrás de ellos, también se impactara en contra de las unidades. Debido al fuerte golpe, los pasajeros resultaron con diversas lesiones.

En redes sociales se observa el momento en el que los usuarios del transporte público descienden de las unidades para buscar ayuda. Mientras que otros solo se sientan en las entradas de los comercios cercanos para hacerle frente al dolor de sus heridas y llamar a sus familiares.

¿Cómo ocurrió el accidente en Santa María Tulpetlac?

Aunque las investigaciones continúan, los testigos relataron que el chofer del autobús de pasajeros iba a exceso de velocidad y no se percató que delante de él iba el camión usado para el transporte de materiales de construcción.

Lo anterior, provocó que la parte delantera del transporte público quedara completamente incrustada. Mientras que la unidad tipo combi no tuvo oportunidad de frenar a tiempo y también chocó.

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes brindaron atención médica de urgencia. En tanto, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, informó que 14 personas resultaron lesionadas con heridas leves.

Todos fueron atendidos oportunamente por el personal de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Ecatepec. Estamos muy pendientes de la situación y estaremos informando los avances de este incidente

