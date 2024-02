Un automovilista quiso ganarle el paso al tren y no lo logró, en la colonia Jardines de Morelos, en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. El vehículo particular, una camioneta Volkswagen Tiguan, color blanco, fue arrastrado varios metros, pero no se registraron personas fallecidas ni lesionadas.

Las cámaras del C5 captaron el momento del accidente, ocurrido sobre la avenida Jardines de Morelos, ubicada en la colonia que lleva el mismo nombre.

Al lugar del accidente llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad estatal, de la Policía Municipal y del Servicio de Urgencias.

De acuerdo con los primeros reportes, el tren pasó de largo sin detenerse. Tras el choque, el conductor de la camioneta se quedó en el lugar en espera de los ajustadores de su seguro.

Con infromación de N+.