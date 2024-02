Acusan de Tortura a Ministeriales por Detención en 2002

En el año 2002 al menos seis personas fueron detenidas en Ecatepec, acusadas de formar parte de una banda de secuestradores en Tlaxcala; tras 20 años, tres de ellas continúan presas y sin pruebas. Las autoridades buscan a los policías que los detuvieron por el delito de tortura.

Oswaldo, con 22 años, fue detenido por policías ministeriales en Ecatepec en agosto de 2002, también Sergio, Hugo y José María, padre, hermano y tío, además de Jorge, uno de sus amigos, todos fueron torturados y presentados en Tlaxcala como una supuesta banda de secuestradores llamada 'Los Kempes'.

El ahora ex interno acusado de secuestro, relató lo acontecido el día de su detención:

Me subieron en un coche, calles más adelante me cambiaron a una camioneta y ahí empezaron los golpes, cuando nos llevan a Tlaxcala, ahí comenzó la verdadera tortura. Me tumbaron en un colchón y ahí empezó el Tehuacán, las cubetadas de agua, los toques