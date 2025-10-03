Damnificados por inundaciones en Neza, Edomex, denuncian falta de censos. Foto: N+

Los vecinos de la Calle 27, en la Colonia Las Águilas en Nezahualcóyotl, Estado de México, realizan un bloqueo este viernes 3 de octubre de 2025 para denunciar ante las cámaras de N+ la falta de apoyo prometido tras las recientes inundaciones que sufrieron.

La mayoría de los afectados son adultos mayores y explicaron que su petición es recibir el apoyo que prometió el gobierno federal por las afectaciones de las inundaciones del 27 de septiembre, porque “no hicieron censo a todos”.

Las inundaciones por el aguacero afectaron a más de ocho mil familias de las colonias Evolución, Metropolitana tercera sección, Vicente Villada y Ampliación Vicente Villada. Una de las personas afectadas así lo mencionó:

Solo contabilizaron a tres o cinco casas y se brincaron a más vecinos y no nos tomaron en cuenta, aquí no es que unos sí y otros no

Otro de los afectados aseguró que se entregaron apoyos hasta a tres miembros de una misma familia

No me tomaron en cuenta y hay familias que a las que tomaron en cuenta hasta a tres miembros de una misma familia



Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI