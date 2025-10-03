Damnificados por inundaciones en Neza, Edomex, denuncian falta de censos. Foto: N+

Adultos Mayores Denuncian Falta de Apoyo luego de Inundaciones en Nezahualcóyotl, Edomex
La mayoría de los afectados son adultos mayores y explicaron que su petición es recibir el apoyo que prometió el gobierno federal por las afectaciones de las inundaciones del 27 de septiembre
Los vecinos de la Calle 27, en la Colonia Las Águilas en Nezahualcóyotl, Estado de México, realizan un bloqueo este viernes 3 de octubre de 2025 para denunciar ante las cámaras de N+ la falta de apoyo prometido tras las recientes inundaciones que sufrieron.
La mayoría de los afectados son adultos mayores y explicaron que su petición es recibir el apoyo que prometió el gobierno federal por las afectaciones de las inundaciones del 27 de septiembre, porque “no hicieron censo a todos”.
Vecinos de la colonia Las Águilas piden apoyo luego de las inundaciones en Nezahualcóyotl, Edomex. #LasNoticiasDeFORO con @saidochoa | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/qjpaLp2SY2— N+ FORO (@nmasforo) October 4, 2025
Las inundaciones por el aguacero afectaron a más de ocho mil familias de las colonias Evolución, Metropolitana tercera sección, Vicente Villada y Ampliación Vicente Villada. Una de las personas afectadas así lo mencionó:
Solo contabilizaron a tres o cinco casas y se brincaron a más vecinos y no nos tomaron en cuenta, aquí no es que unos sí y otros no
Otro de los afectados aseguró que se entregaron apoyos hasta a tres miembros de una misma familia
No me tomaron en cuenta y hay familias que a las que tomaron en cuenta hasta a tres miembros de una misma familia
