Amparo Ordena a Autoridades Garantizar Agua a Habitantes de Ecatepec

En Ecatepec, la falta de agua es un problema que lleva más de 10 años.

Por primera vez, una orden judicial obliga a las autoridades del Estado de México y del municipio a suministrar agua a más de 4 mil vecinos en una de las zonas más afectadas por la escasez y las tomas clandestinas de agua en el Valle de México.

Los habitantes de 87 colonias del municipio de Ecatepec, en el Estado de México, podrían tener agua constante por primera vez en más de 10 años.

Al respecto, Berenice vecina de la colonia Nueva Aragón, explicó:

Lo que pasó con los vecinos fue que nos reunimos y dijimos: ‘Ya tenemos que hacer algo para tener agua’, porque uno como ama de casa no puede hacer nada, ni bañarse, ni los trastes, nada, nada

Se trata de 4 mil 600 vecinos de la Quinta Sección del municipio, ubicada a un costado del Circuito Exterior Mexiquense y arriba del Río de los Remedios.

Hace 5 años, se organizaron para tramitar un amparo alegando violaciones a su derecho al agua y a la vida, al no contar con el abasto mínimo para satisfacer sus necesidades.

Y el 10 de octubre pasado, un Juez de Distrito ordenó al Gobierno del Estado de México y al de Ecatepec garantizar el servicio de agua para todos los habitantes del municipio.

Miriam Silva, diputada local, indicó:

La resolución dice que a corto plazo le tiene que surtir 100 litros por persona, de forma diaria, en la red, y si no se pudiera en la red porque tiene fugas o etcétera o falta de mantenimiento, entonces que se haga mediante pipas

Algunos habitantes dijeron a N+ que desde el fallo, sus colonias ya reciben el agua a través de pipas.

Agua contaminada

En otras, como la colonia Ciudad Oriente donde vive Mónica, la red de agua potable comenzó a suministrar agua por primera vez tras la sentencia, pero está contaminada.

El agua que llega por la red llega amarilla, huele feo, se le pone cloro y se pone más amarilla

Al respecto Francisco Reyes, de SAPASE, Ecatepec, explicó:

El problema fue que durante muchos años la red se quedó sin agua y esa red pues todo lo que se mantuvo que se tenía se quedó en la red

Autoridades locales aseguran que la escasez de agua en esta zona se debe al mal estado de la infraestructura hídrica y al problema de tomas clandestinas en el municipio.

Tomas clandestinas

Este año, N+ constató cómo opera el llamado huachicoleo de agua en Ecatepec, y los vecinos de la Quinta Sección narraron que el problema continúa.

Magdalena, vecina de la colonia Ciudad Oriente, asegura que existen muchas tomas.

Sí hay muchas tomas, hay muchas tomas, desde las 5 de la mañana se escucha las pipas. Se supone que es nuestra agua, yo creo que se la llevan a vender, aquí mismo nos venden nuestra propia agua porque cómo te explicas que nos quedamos sin agua

El pasado 27 de octubre, la Fiscalía del Estado de México realizó un operativo para clausurar 11 pozos clandestinos de agua en Ecatepec, con el que esperan recuperar 2 millones de litros al mes.

Mientras tanto, los vecinos de la Quinta Sección esperan que las autoridades estatales y locales cumplan con la primera sentencia judicial que les obliga a garantizar el agua para los ecatepenses.

