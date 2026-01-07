Arrojan desde Motocicleta el Cadáver de un Hombre en Calles de Naucalpan: “Lo Vinieron a Tirar"

Desde una motocicleta fue arrojado el cuerpo sin vida de un hombre en calles de colonia San Francisco Cuautlalpan en el municipio de Naucalpan, Estado de México; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde cuando los servicios de emergencia fueron alertados por el hallazgo de un hombre inconsciente a la altura de la calle Herreritas, muy cerca del Periférico Norte.

Por lo tanto, luego del reporte policías municipales y estatales se dirigieron al lugar en inmediaciones de la avenida 16 de Septiembre, donde hallaron a la víctima con visibles lesiones en el área de la cabeza.

De inmediato le brindaron los primeros auxilios, sin embargo, solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada por los elementos de seguridad para comenzar con las primeras investigaciones.

¿Cómo arrojaron a la persona sin vida desde la motocicleta en Naucalpan?

Al lugar también acudieron integrantes del Ejército de México, quienes resguardaron el sitio en espera de la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Las investigaciones continúan, no obstante, los vecinos dieron sus testimonios a las autoridades, los cuales serán claves para esclarecer el caso.

En ese sentido, explicaron que la situación en la calle se llevaba de manera cotidiana hasta que notaron que desde una motocicleta arrojaron a una persona al piso y huyeron del lugar. Luego de algunos momentos, notaron que el hombre no se movía y posteriormente se percataron de las lesiones que presentaba en su cabeza.

Lo vinieron a tirar, indicaron

Por está razón, dieron aviso a las autoridades lo más pronto posible. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima de aproximadamente 30 años de edad, quien quedó tirada cerca de un altar religioso; no fue reconocida por los vecinos.

La Fiscalía Edomex llevará a cabo las indagatorias, así como la revisión de cámaras en las inmediaciones para tratar de dar con el conductor de la motocicleta que arrojó el cadáver en Naucalpan.

