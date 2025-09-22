Aumentan Casos de Adultos Mayores Extraviados en Ecatepec; Suman 22 Localizados en Vía Pública

En Ecatepec, Estado de México (Edomex) van en aumento los casos de adultos mayores extraviados. Policías municipales y de la Célula de Búsqueda de Personas han localizado a 22, en poco más de un mes.

Cabe destacar que policías de diversos sectores y de la Célula de Búsqueda de Personas atienden diariamente entre uno y dos casos de personas adultas mayores extraviadas en vía pública o en alguna situación de abandono, quienes son reintegradas a sus hogares o atendidas para brindarles un lugar seguro.

Es por eso que el Gobierno municipal hace un llamado para que familiares les coloquen algún mecanismo de identificación y faciliten la reintegración a sus hogares, como la pulsera plateada.

Edmundo Esquivel Fuentes, director de Prevención del Delito, afirmó que el gobierno municipal está muy comprometido con la localización de personas desaparecidas y “es por eso que hemos fortalecido de manera estratégica integral la Célula de Búsqueda de Personas”.

Hemos observado un crecimiento importante en la desaparición de personas de esas características, adultos mayores.

Indicó que se trata de adultos mayores con algunos problemas de salud o familiares, como son:

Demencia senil

Falta de cuidados

Algunos que viven solos

Noticia relacionada: Niña Sufre Secuestro Virtual al Tratar de Salvar a su Mamá de ser “Detenida” en Ecatepec

Alerta Plateada para adultos mayores

El funcionario municipal dijo que se fortalece la coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem) para iniciar de manera pronta los boletines de desaparición, por la que se genera un boletín denominado “Alerta Plateada”

Esquivel Fuentes pidió a familiares de personas adultas mayores, sobre todo de quienes padezcan demencia senil o alguna otra condición, a extremar los cuidados y colocar la llamada pulsera plateada para una fácil identificación, para lo cual pueden solicitar información al DIF o la Fiscalía de Justicia, o en su caso tener algún otro medio de identificación que contenga datos básicos.

Del 1 de agosto al 10 de septiembre pasado, la policía de Ecatepec localizó a 22 personas adultas mayores, de las cuales:

En 14 casos –nueve hombres y cinco mujeres- fue por auxilio de reacción inmediata.

En 8 casos –siete hombres y una mujer-contaban con boletín de búsqueda emitido por Odisea o Cobupem.

En los últimos días se registraron cuatro casos de personas adultas mayores que fueron encontradas deambulando en vía pública, luego de salir de sus hogares y no recordar cómo regresar.

Tal es el caso del señor Eduardo, de 68 años de edad, quien fue hallado por la noche en la colonia Miguel Hidalgo, tras deambular varias horas desorientado, luego de salir de su domicilio de Jardines de Santa Clara, por lo que se realizó un protocolo de búsqueda parar hallar a sus familiares y llevarlo a su hogar.

Esquivel Fuentes solicitó a la población comunicarse al teléfono 55 51 16 74 28 del Centro de Mando de la policía municipal o a través de la aplicación móvil de la Red Violeta, para actuar de manera pronta y tratar de localizar a las personas desaparecidas.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar