Autoridades Realizan Cateo en Gasera de Ecatepec de Morelos, Edomex

Autoridades estatales y federales realizaron un cateo en una empresa gasera ubicada en el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, como parte de acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad para verificar posibles irregularidades en el lugar.

De acuerdo con información oficial, en el operativo participaron corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, quienes ejecutaron la diligencia conforme a los protocolos establecidos y con base en una orden de cateo previamente autorizada por las autoridades judiciales.

Durante la intervención se registró inconformidad por parte de algunas personas que se encontraban en las inmediaciones de la gasera. Sin embargo, la situación fue atendida por los elementos de seguridad desplegados en la zona, quienes lograron controlar el incidente sin que se reportaran mayores confrontaciones.

Las autoridades precisaron que, pese a los momentos de tensión generados durante la diligencia, no se tiene reporte de elementos retenidos ni de personas lesionadas, por lo que el operativo continuó su curso con normalidad.

Continúan las diligencias

Asimismo, indicaron que el cateo forma parte de las investigaciones que se realizan en torno a posibles actividades irregulares relacionadas con la operación del establecimiento, por lo que personal especializado continúa con la revisión del inmueble y la recopilación de indicios.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre aseguramientos específicos derivados de esta acción. No obstante, las autoridades señalaron que las diligencias continúan en el lugar y que, conforme avancen las investigaciones, se dará a conocer mayor información sobre los resultados del operativo realizado en este municipio mexiquense.

