Otra Balacera en Edomex: Atacan a Tiros Casa en Tultitlán y Perro Muere en el Patio 

La madrugada de hoy, 4 de febrero de 2026, se registró otra balacera en el Estado de México (Edomex), en esta ocasión en calles del municipio de Tultitlán, lo que ocasionó la movilización de la fuerza policial de la localidad.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Villas de San José, a donde llegaron hombres armados y balearon una casa ubicada en la avenida Niños Héroes, entre Rancho Santa María y Hacienda la Bola.

Aunque no se reportaron personas fallecidas o lesionadas, el ataque a tiros ocasionó la muerte de un perro que se encontraba en el patio de la vivienda.

Acordonamiento del área

Al sitio se trasladaron policías municipales, quienes realizaron el acordonamiento correspondiente y aseguraron con vasos de plástico los casquillos percutidos que quedaron en el lugar.

Las cámaras de N+ captaron al menos nueve casquillos así como los impactos de bala en el portón negro de la vivienda.

Las autoridades municipales se mantuvieron en el fraccionamiento, en espera de los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes realizarán el levantamiento de los indicios e iniciarán las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que en el área se encuentran diversos negocios, cuyo personal comentó que no se percató de los hechos, aunque las personas expresaron su indignación y preocupación ante el aumento de los hechos de violencia.

Violencia también en Naucalpan

La balacera en Tultitlán se sumó a la agresión armada que ocurrió en Naucalpan; en dicho municipio, un hombre fue asesinado en la colonia Olimpiada 68.

Según los primeros reportes, la víctima de aproximadamente 25 años fue atacada a balazos luego de una persecución. El cuerpo quedó debajo de una camioneta.

