Inicio Estado de México Otra Balacera en Edomex: Atacan a Tiros Casa en Tultitlán y Perro Muere en el Patio 

Otra Balacera en Edomex: Atacan a Tiros Casa en Tultitlán y Perro Muere en el Patio 

|

N+

-

Hombres armados atacaron a balazos una casa en el fraccionamiento Villas de San José este 4 de febrero de 2026

Durante la madrugada de este miércoles 4 de febrero de 2026, sujetos armados atacaron a balazos una vivienda de Tultitlán, Edomex, al momento no hay detenidos; un perro murió por este ataque

Durante la madrugada de este miércoles 4 de febrero de 2026, sujetos armados atacaron a balazos una vivienda de Tultitlán, Edomex, al momento no hay detenidos; un perro murió por este ataque

COMPARTE:

La madrugada de hoy, 4 de febrero de 2026, se registró otra balacera en el Estado de México (Edomex), en esta ocasión en calles del municipio de Tultitlán, lo que ocasionó la movilización de la fuerza policial de la localidad.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Villas de San José, a donde llegaron hombres armados y balearon una casa ubicada en la avenida Niños Héroes, entre Rancho Santa María y Hacienda la Bola.

Aunque no se reportaron personas fallecidas o lesionadas, el ataque a tiros ocasionó la muerte de un perro que se encontraba en el patio de la vivienda.

Noticia relacionada: Falsos Trabajadores de Limpia Asaltan Casa en GAM: Víctimas Narran a N+ Momento del Atraco.

Acordonamiento del área

Al sitio se trasladaron policías municipales, quienes realizaron el acordonamiento correspondiente y aseguraron con vasos de plástico los casquillos percutidos que quedaron en el lugar.

Las cámaras de N+ captaron al menos nueve casquillos así como los impactos de bala en el portón negro de la vivienda.

Las autoridades municipales se mantuvieron en el fraccionamiento, en espera de los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes realizarán el levantamiento de los indicios e iniciarán las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que en el área se encuentran diversos negocios, cuyo personal comentó que no se percató de los hechos, aunque las personas expresaron su indignación y preocupación ante el aumento de los hechos de violencia.

Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en Naucalpan Hoy? Matan a Hombre Luego de Persecución en Colonia Olimpiada 68.

Violencia también en Naucalpan

La balacera en Tultitlán se sumó a la agresión armada que ocurrió en Naucalpan; en dicho municipio, un hombre fue asesinado en la colonia Olimpiada 68.

Según los primeros reportes, la víctima de aproximadamente 25 años fue atacada a balazos luego de una persecución. El cuerpo quedó debajo de una camioneta.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb

Inseguridad en el Estado de México

Últimas Noticias

Padres de familia y autoridades de Paraíso, Tabasco, tuvieron una reunión para enfrentar la contingencia por la emisión de contaminantes de la refinería Dos Bocas; exigieron la reubicación 
N+

Padres de Familia Exigen Reubicar Escuelas Cercanas a Refinería Dos Bocas ante Emisión de Contaminantes

FOTO | Fundación Antonio Haghenbeck Está Envuelta en Presuntos Actos de Corrupción en Venta de Inmuebles y Terrenos
N+

Fundación Antonio Haghenbeck Está Envuelta en Presuntos Actos de Corrupción en Venta de Inmuebles y Terrenos

Trump ordena a agentes federales ponerse a disposición para colaborar en la localización de la madre de la presentadora. Savannah Guthrie difundió un mensaje pidiendo una prueba de vida
N+

Savannah Guthrie Pide una Prueba de Vida a los Posibles Secuestradores de su Madre

FOTO: Ladrones Se Hacen Pasar por Personal de Limpieza de la CDMX para Asaltar a una Familia
N+

VIDEO: Ladrones Se Hacen Pasar por Personal de Limpieza de la CDMX para Asaltar a una Familia

FOTO: Hallan a Hombre Sin Vida Dentro de su Casa en la Venustiano Carranza, CDMX
N+ FORO

¿Qué Pasó Hoy en la Venustiano Carranza? Encuentran a Hombre Muerto y Bomberos Rescatan Cuerpo

FOTO | Día Mundial contra el Cáncer 2026: Así Iluminan Edificios Emblemáticos en CDMX
N+ FORO

Día Mundial contra el Cáncer 2026: Así Iluminan Edificios Emblemáticos en CDMX

Balacera Hoy en la Doctores: Reportan Persecución la Calle Carmona y Valle de la CDMX
N+ FORO

Balacera Hoy en la Doctores: Reportan Persecución y Múltiples Disparos en Calles de CDMX

Las + Leídas

1
Hoy cae pago de Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026 cómo saber si ya cayó apoyo en buscador de estatus
Beca Rita Cetina Gutiérrez

¿Hoy Cae Pago de Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026? Así Checas Estatus y si Ya Cayó Apoyo

Si buscas las fechas de pago de Becas Benito Juárez y Rita Cetina 2026, acá te decimos cómo checar cuándo te depositan en el buscador de estatus

2.
Madre Desaparece Junto a sus 4 Hijos en Chalco, Edomex; Días Antes Denunció Violencia Doméstica
Desaparecidos en México

Madre Desaparece Junto a sus 4 Hijos en Chalco, Edomex; Días Antes Denunció Violencia Doméstica

3.
Desde el 30 de enero se desconoce su paradero.
Desaparecidos en México

Buscan a Noé Pérez Rojas y Alejandra Rojas Báez Tras Desaparecer en Tlalnepantla

4.
Checa Cuándo Sale el Calendario de Beca Rita Cetina y Benito Juárez Febrero 2026
Beca Rita Cetina Gutiérrez

¿Cuándo Sale el Calendario de Pagos de Beca Rita Cetina y Benito Juárez de Febrero 2026?

5.
Balacera en Cocina Económica Deja 3 Comensales Muertos en Nicolás Romero, Edomex
Inseguridad en el Estado de México

Balacera en Cocina Económica Deja 3 Comensales Muertos en Nicolás Romero, Edomex

Metrópoli

foto: Lluvia en CDMX
N+ FORO

Lluvia Hoy en CDMX: Así se Ven las Calles en Distintas Zonas de la Capital

FOTO | Tráiler y Camioneta Chocan en Circuito Interior y Colapsan el Tráfico en CDMX
N+ FORO

Tráiler y Camioneta Chocan en Circuito Interior y Colapsan el Tráfico en CDMX

FOTO: Colocan Bicicleta Blanca en Honor a Víctor Pushkin, Ciclista Atropellado en CDMX
N+ FORO

Colocan Bicicleta Blanca en Honor a Víctor Pushkin, Ciclista Atropellado en CDMX

Video Snapshot
N+ FORO

"Me Dio Cinchos para Amarrar a Mi Mamá": Víctima de Asalto en la GAM Narra Momento

FOTO: Reportan fuerte choque en Av. Río de la Piedad
N+ FORO

Choque en Av. Río de la Piedad; Conductor Iba en Sentido Contrario y Alcoholizado

FOTO: Chocan y Abandonan Auto de Lujo en Iztapalapa, CDMX
N+ FORO

Chocan y Abandonan Auto de Lujo en Iztapalapa, CDMX

Video Snapshot
N+ FORO

Avanzan Peregrinos de Chalma a la Basílica de Guadalupe

Top 5: Videos + Vistos

1
Video Snapshot

Asesinan a Tres Jóvenes Hoy en Nicolás Romero, Edomex; Esto Pasó

Jóvenes disfrutaban de sus alimentos al interior de una cocina económica en la Nicolas Romero en Edomex. Testigos mencionaron que los responsables llegaron en motocicletas y dispararon directamente a las víctimas.

2.
FOTO: Video Muestra Asalto En Tlajomulco: Don José Enfrenta A Delincuentes Y Muere en Jalisco
Inseguridad en México

“¡Rateros!”, Gritó Don José a Delincuentes durante Huida; Regresaron y lo Asesinaron

3.
FOTO | Balacera en Naucalpan Hoy: Padre e Hijo Mueren a Tiros en Valle Dorado, Edomex
Inseguridad en el Estado de México

Balacera en Naucalpan Hoy: Padre e Hijo Mueren a Tiros en Valle Dorado, Edomex

4.
Video Snapshot
Última Hora

Atacan a Balazos a Alcaldesa de Ayotoxco, Puebla, en la Autopista Amozoc–Perote

5.
Fuerte Incendio Hoy en Predio en Col. Guadalupe Insurgentes, CDMX
Incendios

Fuerte Incendio Hoy en Predio en Col. Guadalupe Insurgentes, CDMX

Espectáculos

foto: Misa en Honor a Pedro Torres
N+ FORO

Pedro Torres es Despedido por Comunidad Artística con Misa Especial: "Honramos su Memoria"

FOTO: Banda MS
N+ FORO

¿Banda MS Colaborará con Luis Miguel? Esto Dijeron los Vocalistas

FOTO: Señora Presidenta Teatro
N+ FORO

Regresa ‘La Señora Presidenta’ de la Mano de Arath de la Torre, ¿Dónde y Cuándo se Presentan?

Video Snapshot
N+

¿Bad Bunny Regresó con su ex Gabriela Berlingeri? Esto Se Sabe de Presunto Compromiso

Video Snapshot
N+

Carlos Rivera Confirma Colaboración con Alejandro Fernández: ¿Cuándo se Estrena "Sin Despedida"?

Bad Bunny está Feliz; Así Baila con sus Premios Grammy 2026
N+ FORO

Bad Bunny está Feliz; Así Baila con sus Premios Grammy 2026

Video Snapshot
N+

Kim Kardashian Pasea con Lewis Hamilton: Así Fue su Lujoso Fin de Semana

Suscríbete

RECIBE BOLETINES N+ EN TU CORREO

Inicio Estado de México Balacera tultitlan edomex hoy 4 de febrero 2026 muere perro ataque casa