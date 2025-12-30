Bebé Abandonado en Navidad Está con Evolución Favorable en Hospital del ISSSTE de Tultitlán

Jesús, el recién nacido que fue abandonado afuera de una iglesia de Tultitlán en Navidad, se encuentra estable y evoluciona favorablemente, informó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) este 29 de diciembre.

En un comunicado, la dependencia indicó el seguimiento al estado de salud del bebé, quien se encuentra internado en el Hospital Regional "Bicentenario de la Independencia" desde hace cuatro días.

"En su cuarto día de estancia hospitalaria, el bebé actualmente permanece estable, con evolución clínica general favorable y vigilancia médica permanente", informó el ISSSTE.

La institución afirmó que Jesús, como fue bautizado, "tolera la vía oral", lo que significa que su sistema digestivo funciona de forma adecuada y no requiere alimentación por sonda o vía intravenosa.

"De acuerdo con la valoración más reciente, presenta signos vitales adecuados, tolera la vía oral, con ganancia de peso desde su ingreso, y mantiene funciones metabólicas dentro de lo esperado", se agregó.

El Instituto reitera que el paciente neonato cuenta con atención médica oportuna, integral y permanente, con seguimiento estrecho de su evolución, priorizando en todo momento su bienestar

¿Cómo fue abandonado Jesús?

Jesús, de aproximadamente dos días de nacido, fue abandonado durante el día de Navidad en una jardinera ubicada al interior de la iglesia San Agustín Obispo, en el municipio de Tultitlán, Estado de México.

El menor fue localizado el pasado 25 de diciembre alrededor de las 20:00 horas cuando se realizaba la última misa. Personas que se encontraban en el lugar, quienes de inmediato solicitaron apoyo de los servicios de emergencia para su atención.

Elementos de la Policía Municipal recibieron un llamado debido a que en una jardinera se escuchaban llantos dentro de un paquete. Los uniformados informaron que al abrir el paquete encontraron un bebé de aproximadamente dos días de nacido.

La policía Jannet Maya dijo que cuando llegaron a atender el reporte, el bebé estaba bajo resguardo de las personas del lugar y lo bautizaron con el nombre de Jesús, por la fecha en que sucedió el hecho.

Tras ser rescatado, el recién nacido fue trasladado al Hospital Regional “Bicentenario de la Independencia”, donde recibió atención médica inmediata.

La noche del 26 de diciembre, el instituto informó que se activó el protocolo de actuación vigente para este tipo de casos, a fin de garantizar la salud y el bienestar del menor.

