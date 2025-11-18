Nueva Convocatoria de Beca de Aprovechamiento Edomex: ¿Quiénes Pueden Tramitarla?

¿Tu hijo o hija estudia la primaria o secundaria? En el Estado de México (Edomex) compartieron la nueva convocatoria de la Beca de Aprovechamiento Académico 2025. En N+ te contamos quiénes pueden tramitarla y detalles que debes considerar.

De acuerdo con la nueva convocatoria del Programa de Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico para Educación Básica este apoyo económico está dirigido a estudiantes destacados de escuelas públicas. Anteriormente, te compartimos el calendario en Registro a Beca de Aprovechamiento Inicia en 2025: Fechas y Requisitos para Primaria-Secundaria.

¿A quién está dirigida la beca?

La convocatoria está dirigida a estudiantes inscritos en escuelas públicas que cursen:

De segundo a sexto grado de primaria.

De 1° a 3° de secundaria.

Para participar, es indispensable tener un promedio mínimo de 9.5 en el ciclo escolar inmediato anterior (2024-2025). El objetivo del programa es favorecer la permanencia escolar de alumnas y alumnos de alto rendimiento académico.

El monto es de 1,110 pesos de forma mensual, durante el ciclo escolar 2025-2026. Los requisitos para que la comunidad estudiantil puede obtenerla son los siguientes:

Ser alumno regular de primaria de 2° a 6° grado o secundaria de 1° a 3° en una escuela pública del Edomex.

Vivir en el Edomex.

Realizar su registro en línea por medio del sitio oficial https://seduc.edomex.gob.mx/becas.

Busca la sección llamada Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico, en el apartado de Solicitantes.

Debes ingresar toda la información que te pide el sistema.

No recibir otras becas municipales, estatales, federales ni apoyos de instituciones privadas.

