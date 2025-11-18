Nueva Convocatoria de Beca de Aprovechamiento Edomex: ¿Quiénes Pueden Tramitarla?
Ya salió la nueva convocatoria para estudiantes del Edomex; te contamos quiénes pueden solicitarla
¿Tu hijo o hija estudia la primaria o secundaria? En el Estado de México (Edomex) compartieron la nueva convocatoria de la Beca de Aprovechamiento Académico 2025. En N+ te contamos quiénes pueden tramitarla y detalles que debes considerar.
De acuerdo con la nueva convocatoria del Programa de Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico para Educación Básica este apoyo económico está dirigido a estudiantes destacados de escuelas públicas. Anteriormente, te compartimos el calendario en Registro a Beca de Aprovechamiento Inicia en 2025: Fechas y Requisitos para Primaria-Secundaria.
¿A quién está dirigida la beca?
La convocatoria está dirigida a estudiantes inscritos en escuelas públicas que cursen:
- De segundo a sexto grado de primaria.
- De 1° a 3° de secundaria.
Para participar, es indispensable tener un promedio mínimo de 9.5 en el ciclo escolar inmediato anterior (2024-2025). El objetivo del programa es favorecer la permanencia escolar de alumnas y alumnos de alto rendimiento académico.
El monto es de 1,110 pesos de forma mensual, durante el ciclo escolar 2025-2026. Los requisitos para que la comunidad estudiantil puede obtenerla son los siguientes:
- Ser alumno regular de primaria de 2° a 6° grado o secundaria de 1° a 3° en una escuela pública del Edomex.
- Vivir en el Edomex.
- Realizar su registro en línea por medio del sitio oficial https://seduc.edomex.gob.mx/becas.
- Busca la sección llamada Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico, en el apartado de Solicitantes.
- Debes ingresar toda la información que te pide el sistema.
- No recibir otras becas municipales, estatales, federales ni apoyos de instituciones privadas.
